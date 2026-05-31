Nicușor Dan anunță la BBC că România nu se teme să meargă și mai departe: Expulzarea din țară a ambasadorului rus la București
Data publicării: 31 Mai 2026

Autor: Darius Mureșan

nicusor dan Foto: Nicușor Dan @OfficialFacebook
Președintele Nicușor Dan a declarat presei internaționale că România ar putea dispune expulzarea ambasadorului Federației Ruse în România.

Într-un interviu acordat BBC, Nicușor Dan a precizat că dacă Federația Rusă va continua provocările asupra României și acțiunile ce pun în pericol securitatea României, Bucureștiul ia în calcul inclusiv măsuri diplomatice extreme, precum expulzarea ambasadorului rus în România. 

Expulzarea unui ambasador e cea mai dură măsură pe care un stat o poate lua asupra reprezentanței diplomatice a altui stat și are loc prin declararea ambasadorului personan non grata. În baza Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 1961, ambasadorul în cauză are la dispoziție 72 de ore de a părăsi statul care îl declară persona non grata. 

Trebuie precizat că expulzarea unui ambasador nu e identică cu ruperea relațiilor diplomatice.

În asemenea situații în care un ambasador este expulzat, postul devine vacant iar conducerea interimară a ambasadei este preluată automat de un Însărcinat cu afaceri. Uneori perioada de a numi un alt reprezentant se întinde pe luni și chiar ani.

În ceea ce privește drona care a lovit blocul din Galați, Nicușor Dan a precizat celor de la BBC că nu există niciun echivoc, ea e o dronă de producție rusă.

„Este sigur căci am mai avut una acum câteva săptămâni un incident cu o dronă care nu a explodat. Le-am comparat și sunt complet identice”, afirmă șeful statului român.

Amintim că în urma incidentului de la Galați în care drona rusă a lovit casa liftului deasupra ultimului etaj al blocului de 10 etaje din centrul municipiului, două persoane au suferit răni.

România a decis declararea consulului rus persona non grata și închiderea consulatului rus de la Constanța, o măsură ce afectează grav capacitatea de intelligence rusă și postura serviciilor ruse la Marea Neagră. Moscova amenință cu măsuri în oglindă, urmând cel mai probabil să fie decisă închiderea consulatului român din Sankt Petersburg.

