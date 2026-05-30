Semnal de alarmă din Germania: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa

SUA intenţionează să accelereze retragerea trupelor sale din bazele militare din Europa şi îşi va prezenta propunerile aliaţilor din NATO luna viitoare, a relatat sâmbătă ziarul german Welt am Sonntag, citând o sursă neidentificată din Pentagon, conform Reuters și Agerpres.

Washingtonul a anunţat în mai planuri de a retrage 5.000 de soldaţi din Germania, decizie văzută în principal drept o consecinţă a unei divergenţe legate de războiul din Iran dintre preşedintele american Donald Trump şi puterile europene. Germania găzduieşte aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulţi decât oriunde altundeva în Europa.

La acea vreme, Pentagonul a declarat că retragerea urma să fie finalizată în şase până la douăsprezece luni.

Welt am Sonntag nu a oferit detalii despre cât de rapidă ar fi retragerea sau ce locuri ar putea fi afectate. SUA urmează să îşi prezinte planurile aliaţilor la Force Sourcing Conference, eveniment al NATO de luna viitoare, a precizat publicaţia.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a criticat sâmbătă din nou pe aliaţii europeni ai Washingtonului, reproşându-le că au ignorat "prea mult timp" apelurile de a-şi întări apărarea şi cerându-le să se abţină de la "a face morală".

Într-un discurs în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, cel mai important forum pe teme de securitate din Asia, Hegseth a avertizat că urmează "decizii importante" cu privire la securitatea în Europa.