€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Semnal de alarmă din Germania: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa
Data publicării: 30 Mai 2026

Semnal de alarmă din Germania: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa, susţine o publicaţie germană.

SUA intenţionează să accelereze retragerea trupelor sale din bazele militare din Europa şi îşi va prezenta propunerile aliaţilor din NATO luna viitoare, a relatat sâmbătă ziarul german Welt am Sonntag, citând o sursă neidentificată din Pentagon, conform Reuters și Agerpres.

Washingtonul a anunţat în mai planuri de a retrage 5.000 de soldaţi din Germania, decizie văzută în principal drept o consecinţă a unei divergenţe legate de războiul din Iran dintre preşedintele american Donald Trump şi puterile europene. Germania găzduieşte aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulţi decât oriunde altundeva în Europa.

La acea vreme, Pentagonul a declarat că retragerea urma să fie finalizată în şase până la douăsprezece luni.

Welt am Sonntag nu a oferit detalii despre cât de rapidă ar fi retragerea sau ce locuri ar putea fi afectate. SUA urmează să îşi prezinte planurile aliaţilor la Force Sourcing Conference, eveniment al NATO de luna viitoare, a precizat publicaţia.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a criticat sâmbătă din nou pe aliaţii europeni ai Washingtonului, reproşându-le că au ignorat "prea mult timp" apelurile de a-şi întări apărarea şi cerându-le să se abţină de la "a face morală".

Într-un discurs în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, cel mai important forum pe teme de securitate din Asia, Hegseth a avertizat că urmează "decizii importante" cu privire la securitatea în Europa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
europa
germania
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
ÎPS Teofan preia conducerea Mitropoliei Basarabiei. ÎPS Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Prof. dr. Anca Florea de la Colegiul B.P.Hasdeu, către ministrul Educației: Nu m-am gândit niciodată că vă voi adresa o scrisoare deschisă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Finala Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: Kai Havertz a deschis scorul în minutul 5 / Dembele egalează din penalti / livetext
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Semnal de alarmă din Germania: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Cum a reacționat Marco Rubio când a fost întrebat de drona rusă care a lovit Galațiul / video
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române, a murit
Publicat acum 11 ore si 36 minute
Rezultatul anchetei dacă am trimite la Moscova drona rusă care a lovit Galațiul. Există un precedent: Cazul MH17
Publicat acum 4 ore si 27 minute
China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Galați lovit de dronă. Ce au descoperit
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close