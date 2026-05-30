Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie

Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan, cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce.

Președintele a spus, înainte de decorare, că, în prezent, cuvântul „excepțional” este perceput diferit.

Vă prezentăm în continuare transcrierea alocuțiunii susținute de Președintele României:

Bine ați venit la Palatul Cotroceni! Mă bucur că v-am conferit astăzi cea mai înaltă distincție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, pentru performanțele excepționale pe care le-ați obținut în urmă cu câțiva ani.

Dar ce înseamnă excepțional, pentru că, dacă ne uităm la știri, vedem că ieri s-au întâmplat 100 de lucruri excepționale și, cumva, am pierdut un simț al măsurii în limbă, și nu cred că e bine pentru societate. Cred că e bine să operăm cu „excepțional”, „foarte bine”, „bine”, „destul de bine”, „nu suficient de bine”, astfel încât să avem o raportare corectă la realitate, și cred că societatea e făcută din foarte mulți oameni care își fac treaba bine și care trebuie să fie mândri că fac asta, și trebuie să fie mândri când cineva dintre ei face ceva excepțional.

Și dumneavoastră ați făcut ceva excepțional, pentru că, dacă lumea, după 50 de ani, își aduce aminte, multă lume din multe locuri din lumea asta, și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ceea ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.

Vreau să vă mulțumesc, de asemenea, că spuneți lumii, și mai ales copiilor, că nu e suficient să ai talent și că, pentru a obține ceva excepțional, trebuie multă muncă. Pentru că, din nou, din păcate, trăim într-o societate care, pe diferite canale, ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și, dacă s-ar putea, din 100 de click-uri să ajungi campion olimpic. Nu, și e foarte bine ca dumneavoastră, și alții ca dumneavoastră, mai mult decât politicieni, să spuneți oamenilor că, dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă.

Și, ultimul lucru – vreau să vă felicit, pentru că, inevitabil, în sport, cei care obțin gloria, o obțin la vârste mici, la tinerețe, și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie, care promovează gimnastica, promovează sportul, cu toate valorile care sunt asociate sportului – muncă, fair play, lucru în echipă, și continuați să promovați și să sprijiniți România, și, pentru asta, vă mulțumesc!