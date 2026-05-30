€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Sport Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie
Data publicării: 30 Mai 2026

Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie
Autor: Anca Murgoci

Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Marea gimnastă Nadia Comăneci, decorată, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce.

Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan, cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce.

Președintele a spus, înainte de decorare, că, în prezent, cuvântul „excepțional” este perceput diferit.

Vă prezentăm în continuare transcrierea alocuțiunii susținute de Președintele României:

Bine ați venit la Palatul Cotroceni! Mă bucur că v-am conferit astăzi cea mai înaltă distincție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, pentru performanțele excepționale pe care le-ați obținut în urmă cu câțiva ani.

Dar ce înseamnă excepțional, pentru că, dacă ne uităm la știri, vedem că ieri s-au întâmplat 100 de lucruri excepționale și, cumva, am pierdut un simț al măsurii în limbă, și nu cred că e bine pentru societate. Cred că e bine să operăm cu „excepțional”, „foarte bine”, „bine”, „destul de bine”, „nu suficient de bine”, astfel încât să avem o raportare corectă la realitate, și cred că societatea e făcută din foarte mulți oameni care își fac treaba bine și care trebuie să fie mândri că fac asta, și trebuie să fie mândri când cineva dintre ei face ceva excepțional.

Și dumneavoastră ați făcut ceva excepțional, pentru că, dacă lumea, după 50 de ani, își aduce aminte, multă lume din multe locuri din lumea asta, și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ceea ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.

Vreau să vă mulțumesc, de asemenea, că spuneți lumii, și mai ales copiilor, că nu e suficient să ai talent și că, pentru a obține ceva excepțional, trebuie multă muncă. Pentru că, din nou, din păcate, trăim într-o societate care, pe diferite canale, ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și, dacă s-ar putea, din 100 de click-uri să ajungi campion olimpic. Nu, și e foarte bine ca dumneavoastră, și alții ca dumneavoastră, mai mult decât politicieni, să spuneți oamenilor că, dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă.

Și, ultimul lucru – vreau să vă felicit, pentru că, inevitabil, în sport, cei care obțin gloria, o obțin la vârste mici, la tinerețe, și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie, care promovează gimnastica, promovează sportul, cu toate valorile care sunt asociate sportului – muncă, fair play, lucru în echipă, și continuați să promovați și să sprijiniți România, și, pentru asta, vă mulțumesc!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
nadia comaneci
cotrocenis
sport
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
ÎPS Teofan preia conducerea Mitropoliei Basarabiei. ÎPS Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Prof. dr. Anca Florea de la Colegiul B.P.Hasdeu, către ministrul Educației: Nu m-am gândit niciodată că vă voi adresa o scrisoare deschisă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Finala Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: Kai Havertz a deschis scorul în minutul 5 / Dembele egalează din penalti / livetext
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Semnal de alarmă din Germania: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Cum a reacționat Marco Rubio când a fost întrebat de drona rusă care a lovit Galațiul / video
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române, a murit
Publicat acum 11 ore si 36 minute
Rezultatul anchetei dacă am trimite la Moscova drona rusă care a lovit Galațiul. Există un precedent: Cazul MH17
Publicat acum 4 ore si 27 minute
China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Galați lovit de dronă. Ce au descoperit
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close