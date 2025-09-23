Legenda care i-a modelat cariera lui Novak Djokovic a murit

Antrenorul croat care a contribuit decisiv la formarea lui Novak Djokovic, Nikola Pilic, a decedat la vârsta de 86 de ani în Rijeka, conform raportărilor radiodifuzorului public național croat, transmite Croatiaweek.

Născut în Split, Croația, în anul 1936, Pilic a avut o carieră remarcabilă în anii ’60 și ’70. În 1967, a ajuns până în semifinalele de la Wimbledon, învingându-l pe australianul Roy Emerson. El a făcut parte din grupul celor „Opt Frumoși”, jucători care au deschis era profesionistă a tenisului prin aderarea la circuitul World Championship Tennis, creat de Lamar Hunt în 1968.

IN MEMORIAM: Nikola Pilić (1939 – 2025) https://t.co/y1nPFBdp8V — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) September 23, 2025

Finală jucată împotriva lui Ilie Năstase, la Roland Garros

Cele mai importante realizări ale sale au venit în anii '70. El a învins jucători de top precum John Newcombe și Rod Laver la Bristol Open, în 1970.

În același an, Pilic a câștigat titlul de dublu masculin la US Open împreună cu francezul Pierre Barthes.

La simplu, cea mai bună performanță a fost finala de la French Open din 1973, pierdută în fața lui Ilie Năstase.

Impact major asupra tenisului mondial

Rolul său de antrenor a avut un impact major asupra tenisului croat și internațional. Pilic a condus Croația către primul titlu în Cupa Davis în 2005 și rămâne singurul antrenor care a câștigat Cupa Davis cu trei țări diferite: Germania de Vest, Croația și Serbia.

Influența lui Nikola Pilic asupra lui Novak Djokovic a fost esențială în dezvoltarea acestuia în primii ani ai carierei sale. Djokovic a început să se antreneze la Academia Pilic din Oberschleißheim, Germania, în 1999, la vârsta de 12 ani, după ce antrenoarea sa din Serbia, Jelena Gencic, a recomandat această mutare pentru a-i oferi un nivel mai ridicat de competiție.

Pilic, „tatăl” lui Djokovic în tenis

În această perioadă, Djokovic a petrecut patru ani la academie, unde Pilic l-a ghidat și l-a susținut în dezvoltarea sa tehnică și mentală. „Nole” l-a numit pe Pilic „tatăl meu în tenis” și a declarat că acesta a avut un impact semnificativ asupra carierei sale, potrivit tennismajors.

„Novak este cel mai bun din toate timpurile. Este pur și simplu fenomenal, a muncit mult, fără scurtături”, spunea Nikola despre actualul număr 4 mondial, în urmă cu patru ani.

Pilic a avut, de asemenea, un rol important în modernizarea tenisului, contribuind la reforme care au îmbunătățit condițiile pentru jucători și au pus bazele ATP-ului modern.