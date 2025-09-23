€ 5.0774
Data actualizării: 15:32 23 Sep 2025 | Data publicării: 15:13 23 Sep 2025

Legenda care i-a modelat cariera lui Novak Djokovic a murit

Autor: Iulia Horovei
novak djokovic Sursa foto: Agerpres/Edit DCNews
 

O legendă a tenisului masculin mondial a decedat.

Antrenorul croat care a contribuit decisiv la formarea lui Novak Djokovic, Nikola Pilic, a decedat la vârsta de 86 de ani în Rijeka, conform raportărilor radiodifuzorului public național croat, transmite Croatiaweek.

Născut în Split, Croația, în anul 1936, Pilic a avut o carieră remarcabilă în anii ’60 și ’70. În 1967, a ajuns până în semifinalele de la Wimbledon, învingându-l pe australianul Roy Emerson. El a făcut parte din grupul celor „Opt Frumoși”, jucători care au deschis era profesionistă a tenisului prin aderarea la circuitul World Championship Tennis, creat de Lamar Hunt în 1968.

 

 

Finală jucată împotriva lui Ilie Năstase, la Roland Garros

Cele mai importante realizări ale sale au venit în anii '70. El a învins jucători de top precum John Newcombe și Rod Laver la Bristol Open, în 1970.

În același an, Pilic a câștigat titlul de dublu masculin la US Open împreună cu francezul Pierre Barthes.

La simplu, cea mai bună performanță a fost finala de la French Open din 1973, pierdută în fața lui Ilie Năstase.

Impact major asupra tenisului mondial

Rolul său de antrenor a avut un impact major asupra tenisului croat și internațional. Pilic a condus Croația către primul titlu în Cupa Davis în 2005 și rămâne singurul antrenor care a câștigat Cupa Davis cu trei țări diferite: Germania de Vest, Croația și Serbia.

Influența lui Nikola Pilic asupra lui Novak Djokovic a fost esențială în dezvoltarea acestuia în primii ani ai carierei sale. Djokovic a început să se antreneze la Academia Pilic din Oberschleißheim, Germania, în 1999, la vârsta de 12 ani, după ce antrenoarea sa din Serbia, Jelena Gencic, a recomandat această mutare pentru a-i oferi un nivel mai ridicat de competiție.

Pilic, „tatăl” lui Djokovic în tenis

În această perioadă, Djokovic a petrecut patru ani la academie, unde Pilic l-a ghidat și l-a susținut în dezvoltarea sa tehnică și mentală. „Nole” l-a numit pe Pilic „tatăl meu în tenis” și a declarat că acesta a avut un impact semnificativ asupra carierei sale, potrivit tennismajors.

„Novak este cel mai bun din toate timpurile. Este pur și simplu fenomenal, a muncit mult, fără scurtături”, spunea Nikola despre actualul număr 4 mondial, în urmă cu patru ani. 

Pilic a avut, de asemenea, un rol important în modernizarea tenisului, contribuind la reforme care au îmbunătățit condițiile pentru jucători și au pus bazele ATP-ului modern.

