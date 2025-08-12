Incredibil: Emma Răducanu a cerut să fie dat afară un copil mic care plângea - Video

Emma Răducanu a fost protagonista unui moment controversat în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati.

Jucătoarea britanică a solicitat evacuarea unui copil mic care plângea în tribune. La scorul de 40-40 în cadrul setului trei, Emma Răducanu s-a plâns arbitrului de scaun de zgomot, din cauza plânsului unui copil mic din tribunele arenei.

În momentul în care arbtirul i-a răspuns că zgomotul este de la un copil şi a întrebat-o dacă mai trebuie să ceară să fie evacuat din tribune, voci din public au răspuns afirmativ. Mai mult, Emma Răducanu a dat din cap în semn de aprobare.



În final, Emma a continuat să evolueze în aplauzele publicului, Arina Sabalenka ratând următorul punct.



Video





Emma Raducanu was complaining about the distracting noises in the crowd in her match against Aryna Sabalenka



Chair Umpire: “It’s a child, do you want me to send the child out of the stadium?” ????



pic.twitter.com/rTi9wXpovl — Kicks (@kicks) August 11, 2025

Belarusa a învins-o pe Răducanu, după un meci de peste trei ore. În optimile de la Cincinnati, Arina Sabalenka va evolua cu spaniola Jessica Bouzas Maneiro.





