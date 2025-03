Finala de Grand Slam care a devastat-o pe Simona Halep: „Am suferit enorm, mă trezeam plângând”

Chiar dacă un jucător de tenis profesionist depune mult efort pentru a atinge cele mai înalte performanțe, eșecurile cunoscute pe parcurs pot reprezenta o piedică. Cu toate acestea, acest aspect nu a fost valabil și în cazul Simonei Halep. După înfrângerea din 2017 de la Roland Garros, aceasta a reușit să se ridice rapid din punct de vedere mental.

Cu trei finale de Mare Șlem pierdute în carieră, Halep a dezvăluit cel mai dificil moment din cadrul turneelor majore: ultimul act în care s-a înclinat în fața letonei Jelena Ostapenko, pe zgura pariziană.

„Simo” venea după o altă finală de Grand Slam pierdută, Roland Garros 2014, cu Maria Sharapova, în care românca a reușit să îi facă față campioanei din Rusia, ajungând în manșă decisivă.

Deși finala cu Sharapova nu a afectat-o mult pe sportiva din țara noastră, mai ales că se afla în continuă ascensiune în circuitul WTA, ultimul act pierdut, tot în set decisiv, în fața Jelenei Ostapenko, a făcut-o pe Halep să sufere foarte mult. În special pentru că Simona Halep a condus meciul și a fost foarte aproape de a câștiga primul său titlu major din carieră. Ea părea că se îndreaptă rapid spre cucerirea titlului, având 6-4 în primul set și conducând în cel de-al doilea cu 3-0. Totuși, letona a reușit să revină.

Finala Roland Garros 2017, moment cumplit pentru Simona Halep

„Kim Clijsters rămâne cea mai mare susținătoare a mea în ceea ce privește finalele (de Grand Slam) pierdute. De fiecare dată venea și-mi spunea: 'Și eu am pierdut finală și am câștigat (în cele din urmă)'. Cumva m-a încurajat și mi-a dat încredere să continui, să visez.

Cel mai important moment al carierei mele, legat de Grand Slam, a fost după ce am pierdut finala din 2017. Am suferit enorm, mă trezeam plângând. Aveam anxietate. Dar nu am renunțat nici măcar o zi la antrenamente.

Și cred că perioada aceea de trei luni, și Darren (n.r. Cahill, fost antrenor) m-a apreciat atunci, la momentul respectiv, că e impresionant că pot să continui chiar și plângând, suferind. M-am dus la antrenamente și am sperat că se va întâmpla. Acolo cred că a fost un moment în care eu m-am maturizat foarte, foarte mult ca jucătoare de tenis”, a mărturisit Simona Halep.

Roland Garros 2018, eliberarea Simonei ca sportivă. Wimbledon 2019, obiectiv la care „nici nu a visat”

Simona Halep a mai vorbit despre diferențele dintre cele două titluri de Grand Slam câștigate, mărturisind că primul său titlu major a reprezentat o împlinire enormă, mai ales după ce a pierdut anterior trei finale de Mare Șlem. Ea a subliniat că titlul de la Roland Garros (2018) a reprezentat o eliberare ca sportiv și confirmarea faptului că, pentru a fi un lider mondial adevărat, trebuie să câștigi și un astfel de trofeu.

Totuși, Halep a afirmat că experiența de la Wimbledon (2019) a fost cu mult mai specială, întrucât nu mai resimțea aceeași presiune. Câștigarea titlului pe suprafața de iarbă, în fața americancei Serenei Williams, cu părinții și prietenii alături, a reprezentat o emoție diferită.

„(...) Am sentimente diferite (față de cele două titluri de Mare Șlem câștigate), pentru că am muncit și am ratat, am pierdut trei șanse înainte, trei finale. Și cumva a fost o împlinire sufletească foarte, foarte mare, dar și ca sportiv. Întotdeauna am spus că nu ești un număr 1 adevărat dacă nu ai un Grand Slam. Și cumva a fost eliberarea mea ca sportiv (cucerirea titlului la Roland Garros, 2018) și împlinirea că am ajuns și numărul 1, și am și câștigat un Grand Slam.

Dar nu pot să spun că Wimbledonul este mai prejos. Ce am trăit la Wimbledon este cu mult deasupra, pentru că deja câștigasem, nu mai era eliberarea că 'Gata, am fost în stare să câștig un Grand Slam!' Am câștigat la Wimbledon, ceea ce poate nici măcar n-am visat – pe iarbă, să joc și împotriva Serenei (Williams) în finală, emoții, Tribuna Regală, părinții mei acolo, toți prietenii... A fost ceva diferit! Însă amândouă sunt cele mai speciale momente din viața mea, cu siguranță”, a mai declarat Simona Halep, în cadrul emisiunii „Așii Tenisului”.

Pe lângă cele două titluri majore câștigate în carieră, Simona a bifat în palmaresul său impresionant și 64 de săptămâni în fruntea ierarhiei feminine mondiale. Aceasta a cucerit 24 de titluri WTA, având alte trei finale de Grand Slam disputate. Totodată, Simona s-a remarcat, de-a lungul timpului, prin constanța sa, înregistrând mai bine de șapte ani consecutivi în TOP 10 WTA.

Mai mult decât atât, Simona Halep se află la mică distanță față de Venus Williams (locul 2, cu peste 42 de milioane de dolari) în ceea ce privește totalul câștigurilor din carieră, având peste 40 de milioane de dolari câștigați. Pe primul loc se află Serena Williams, de 23 de ori câștigătoare de Grand Slam (peste 94 de milioane de dolari), sportivă americană considerată, de unele voci ale „sportului alb”, cea mai bună tenismenă din lume.

Citește și: Dieta lui David Popovici: Secretele alimentației care i-au adus aurul la Jocurile Olimpice de la Paris

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News