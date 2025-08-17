Lionel Messi, de neoprit! Cum a celebrat revenirea la Inter Miami

Starul argentinian Lionel Messi a sărbătorit revenirea după o accidentare printr-un gol care a ajutat echipa sa, Inter Miami, să se impună cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei Los Angeles Galaxy, sâmbătă, în Major League Soccer (MLS).

Messi, în vârstă de 38 de ani, nu a mai jucat de la începutul lunii august, din cauza unei uşoare accidentări la piciorul drept. Sâmbătă, el a început pe banca de rezerve meciul împotriva campioanei en titre din Liga nord-americană, fiind introdus în joc imediat după pauză.

Messi a marcat golul de 2-1





Messi şi-a adus echipa în avantaj în minutul 84 (2-1), înscriind al 19-lea său gol în tot atâtea meciuri din MLS (plus 10 pase decisive). Inter Miami reuşise deschiderea scorului prin spaniolul Jordi Alba (43), înainte ca oaspeţii să egaleze prin Joseph Paintsil (59). Uruguayanul Luis Suarez a stabilit rezultatul final al întâlnirii, în minutul 89.

Tot sâmbătă, sud-coreeanul Song Heung-min, fostul căpitan al echipei Tottenham Hotspur, a obţinut prima sa victorie sub culorile formaţiei Los Angeles FC, care s-a impus în deplasare, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei New England Revolution.



Golurile au fost marcate de Mark Delgado (51) şi Mathieu Choiniere (90+4), în urma unor assist-uri ale lui Son. Inter Miami ocupă locul al patrulea în Conferinţa de Est, în timp ce Los Angeles FC se află pe poziţia a cincea în Conferinţa de Vest a MLS, scrie Agerpres.

