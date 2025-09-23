Neymar, reacție dură când a văzut clasamentul Balonului de Aur 2025

Francezul Ousmane Dembele a fost urmat pe podium de Lamine Yamal de la Barcelona și Vitinha, de la PSG.

Chiar dacă era cotat ca unul dintre principalii favoriți la câștigarea Balonului de Aur 2025, brazilianul Raphinha se află doar pe locul 5.

Reacția lui Neymar

Neymar, în vârstă de 33 de ani, coleg cu Raphinha la naționala Braziliei, a avut o reacție dură atunci când a aflat că starul Barcelonei s-a clasat doar pe locul al 5-lea.

”Raphinha pe 5 este o mare glumă!”, a spus Neymar, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Palmaresul complet al Galei Balonul de Aur 2025, desfăşurată luni la Teatrul Chatelet din Paris:



Balonul de Aur masculin: Ousmane Dembele (Franţa/Paris Saint-Germain)

Balonul de Aur feminin: Aitana Bonmati (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Luis Enrique (Spania/Paris Saint-Germain)

Trofeul Johan Cruyff (cea mai bună antrenoare): Sarina Wiegman (Olanda/Anglia)



Trofeul Gerd Muller (cel mai bun marcator): Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal)

Trofeul Gerd Muller (cea mai bună marcatoare): Ewa Pajor (Polonia/FC Barcelona)



Trofeul Raymond Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Raymond Kopa (cea mai bună jucătoare): Vicky Lopez (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Lev Iaşin (cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG/Manchester City)



Trofeul Lev Iaşin (cea mai bună portăriţă): Hannah Hampton (Anglia/Chelsea)

Premiul Socrates (acţiune caritabilă): Fundaţia Xana (creată de Luis Enrique pentru ajutorarea copiilor bolnavi)



Cea mai bună echipă masculină: Paris Saint-Germain (Franţa)

Cea mai bună echipă feminin: Arsenal Londra (Anglia)