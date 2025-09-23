€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 09:13 23 Sep 2025 | Data publicării: 09:11 23 Sep 2025

Neymar, reacție dură când a văzut clasamentul Balonului de Aur 2025

Autor: Andrei Itu
neymar_jr_3_91527200 Foto: Agerpres
 

Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025. Brazilianul Neymar a luat foc, când a văzut clasamentul.

Francezul Ousmane Dembele a fost urmat pe podium de Lamine Yamal de la Barcelona și Vitinha, de la PSG.

Chiar dacă era cotat ca unul dintre principalii favoriți la câștigarea Balonului de Aur 2025, brazilianul Raphinha se află doar pe locul 5.

Reacția lui Neymar

Neymar, în vârstă de 33 de ani, coleg cu Raphinha la naționala Braziliei, a avut o reacție dură atunci când a aflat că starul Barcelonei s-a clasat doar pe locul al 5-lea.

”Raphinha pe 5 este o mare glumă!”, a spus Neymar, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Palmaresul complet al Galei Balonul de Aur 2025, desfăşurată luni la Teatrul Chatelet din Paris:


Balonul de Aur masculin: Ousmane Dembele (Franţa/Paris Saint-Germain)
Balonul de Aur feminin: Aitana Bonmati (Spania/FC Barcelona)
Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Luis Enrique (Spania/Paris Saint-Germain)
Trofeul Johan Cruyff (cea mai bună antrenoare): Sarina Wiegman (Olanda/Anglia)


Trofeul Gerd Muller (cel mai bun marcator): Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal)
Trofeul Gerd Muller (cea mai bună marcatoare): Ewa Pajor (Polonia/FC Barcelona)


Trofeul Raymond Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)
Trofeul Raymond Kopa (cea mai bună jucătoare): Vicky Lopez (Spania/FC Barcelona)
Trofeul Lev Iaşin (cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG/Manchester City)


Trofeul Lev Iaşin (cea mai bună portăriţă): Hannah Hampton (Anglia/Chelsea)
Premiul Socrates (acţiune caritabilă): Fundaţia Xana (creată de Luis Enrique pentru ajutorarea copiilor bolnavi)


Cea mai bună echipă masculină: Paris Saint-Germain (Franţa)
Cea mai bună echipă feminin: Arsenal Londra (Anglia)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

neymar
dembele
raphinha
balon de aur 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Neymar, reacție dură când a văzut clasamentul Balonului de Aur 2025
Publicat acum 11 minute
Iranul amenință cu programul nuclear, în timp Occidentul presează pentru un compromis
Publicat acum 24 minute
Vremea pe o lună. Prognoza meteo până-n 20 octombrie/ Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni
Publicat acum 31 minute
Horoscop 23 septembrie. Risc de amăgire pentru o zodie
Publicat acum 43 minute
Drone suspecte au perturbat zborurile pe Aeroporturile din Copenhaga și Oslo
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close