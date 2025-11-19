Lector univ. dr. Florian Petrică la Universitatea din București și jurnalist sportiv cu experiență vastă a comentat acest caz, pentru DC News, dar și ce este de făcut, pentru ca gimnastica românească să nu mai țină capul de afiș prin scandaluri, ci prin performanță.

”Nu există un drept suplimentar al părintelui asupra copilului campion”

După imaginile care au tulburat opinia publică, întrebarea care apare este: ”Așa se face performanță?”.

”În primul rând, dacă totul se dovedește a fi adevărat, avem de-a face cu un abuz, fără îndoială. Nu există absolut nicio relație specială între un părinte și un copil pe care îl antrenează. Nu există un drept suplimentar al părintelui asupra copilului campion, în niciun caz. Nu putem lua acest comportament ca fiind unul adecvat, în nicio situație.

Apoi, observăm că ar putea fi, așa cum reiese din cazurile analizate în presă, un abuz generalizat. Nu este doar vorba despre Sabrina și despre comportamentul mamei ei, ca antrenoare, ci este vorba despre mai multe sportive, din păcate.

”Este tulburător”

Este tulburător, nu așa se face performanță. Și din punct de vedere al antrenoratului este un principiu foarte clar: Pe fondul oboselii nu se poate face performanță, niciodată! Vorbim despre epuizare, de anxietate, frica pe care o simt sportivele, în urma unui comportament abuziv, dacă el se confirmă. Și aici este o întreagă discuție.

Legat de felul cum se face performanță, avem cel puțin două declarații contradictorii. Pe de o parte avem declarațiile foștilor antrenori de senioare, Patrick Kiens şi Daymon Jones, care spun că în cazul sistemului de performanță al gimnasticii vorbim despre o cultură old-school, de un eșec de leadership și de presă proastă, bad press, care nu știu ce ar putea însemna exact asta, însă și acesta este un capitol care merită discutat dintr-un anumit punct de vedere și voi reveni asupra lui.

Este vorba despre declarația celor doi antrenori, Patrick Kiens şi Daymon Jones, care s-au retras de la lot. Apoi, avem declarația Cameliei Voinea care a spus că nu a luat nicio palmă de la antrenorii ei și a trăit pe vremea comunismului”, a menționat Lector univ. dr. Florian Petrică.

”Dacă acest mod de antrenament se confirmă, este mai degrabă unul de tipologie sovietică”

”Prin urmare, dacă acest mod de antrenament se confirmă, este mai degrabă unul de tipologie sovietică. Este o mare contradicție, din punctul meu de vedere, pentru că ar trebui ascultați mai bine, în amănunt, cei doi antrenori, Patrick Kiens şi Daymon Jones, care au renunțat la funcția pe care o ocupau. Cei doi antrenori au pregătit o parte din echipa feminină a României în 2023 și 2024.

Este foarte mare păcat, pentru că veștile, știrile despre gimnastica românească, așa cum se prezintă ea în fața lumii, fac înconjurul internațional, vedem în Marca, La Repubblica, la GymCastic.

Acum, lucrurile pare că s-au schimbat foarte mult, în ultima vreme, pentru că, cel puțin, la Universitatea București am avut un proiect în care ne-am ocupat de guvernanța în federațiile sportive naționale. Federația Națională de Gimnastică a punctat foarte bine. A avut unul dintre cele mai bune scoruri. Vorbim despre transparență, procese democratice, răspundere internă și responsabilitate socială. Lucrurile mergeau bine, în acel moment, perioada 2017-2018. Între 2017-2020 a fost președinte Andreea Răducan. A urmat 2020-2025 Carmencita Constantin, iar, în prezent, este Ioan Suciu.

Legături de rudenie controversate

Există unele păreri nefavorabile, privind legăturile dintre conducerea echipei de gimnastică, mă refer la doamna Camelia Voinea, și actualul președinte al Federației. S-ar părea că sunt înrudiți, cam asta reiese din presă. Nu ar trebui să fie o problemă foarte mare, însă în momentul în care lucrurile nu merg bine înseamnă că apar mai multe întrebări. Cam acestea ar fi problemele, în general.

Apoi, în ceea ce privește presa, pentru că am promis că revin la asta, este tulburător că presa aduce în discuție sporturile, de exemplu, gimnastica, sport cu tradiție la noi, doar atunci când se întâmplă scandaluri extraordinar de mari sau scandaluri în general.

”Aflăm despre gimnastică, doar în momentele de criză”. Efect asupra copiilor, care nu vor mai dori să facă sport

”Pe de o parte este rău, deoarece aflăm despre gimnastică doar în momentele de criză, cum se dovedește a fi acesta, care este în continuare în curs de investigare. Însă, în mod normal, ar trebui să avem o acoperire mult mai largă a tuturor sporturilor, în general, pentru că federațiile nu sunt insule ale societății. Ele fac parte din societate. În momentul în care se izolează apar aceste probleme.

Or, dacă ele sunt dezvăluite doar în momentele de criză, copiii nu vor mai face sport, pentru că află ce lucruri negative se întâmplă. Dacă presa s-ar ocupa de tot ceea ce se întâmplă în federații, aceste crize ar putea fi prevenite, pentru că ar exista mai multă transparență, iar la noi asta nu se întâmplă”, a spus Lector univ. dr. Florian Petrică.

”Federațiile nu sunt insule ale societății”

”Pe de altă parte, în numele acestei autonomii, federațiile pot fi tentate să creadă că pot face absolut tot ceea ce dorec. Nu este normal. Revin și spun că federațiile nu sunt insule ale societății. Este vorba despre sport, este adevărat, dar sunt aceleași reguli pentru toți.

Din punct de vedere social, psihologic, al legăturilor din familie etc., pentru că aici vorbim despre o mamă, care s-ar părea că se comportă agresiv, față de propria fiică, relația dintre părinte și copil nu rezervă nimănui drepturi suplimentare în general, dar mai ales în această situație.

Ce se întâmplă cu Federația Română de Gimnastică, în acest moment, este foarte important, pentru oamenii implicați, pentru cei hărțuiți, dacă se va dovedi asta, din punct de vedere al guvernanței. Avem nevoie să știm ceea ce se întâmplă în aceste federații”, a conchis Lector univ. dr. Florian Petrică, pentru DC News.

Antrenoarea Camelia Voinea filmată cum și-ar abuza fiica în sala de gimnastică: Mami, nu mai pot/ Ce să-ți fac dacă ești proastă?

Amintim că în imaginile prezentate în presă, se observă cum Camelia Voinea își ciupește fiica, o jignește, chiar dacă aceasta îi spune insistent că nu mai poate face antrenamentul la paralele.

”Mami, nu mai pot! Mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”

”Mami, nu mai pot!”, îi spune Sabrina, plângând, afectată de efort. Însă Camelia Voinea nu s-a oprit aici și îi cere să se întoarcă la paralele și să repete exercițiul. Sabrina insistă că nu mai poate: „Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”.

”Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!”



„Du-te dracului! Hai!” și „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”, sunt afirmațiile antrenoarei Camelia Voinea, care se pot auzi în înregistrările publicate de Golazo. Vezi mai multe detalii aici!

Reacția Cameliei Voinea, după imaginile apărute: “Regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate“

Într-un clip postat pe Facebook, marți seara, Camelia Voinea a spus că imaginile prezentate au o vechime de aproximativ 10 ani și erau cunoscute de conducerea Federației Române de Gimnastică.

“Oficialii FRG din vechea conducere m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini. Sigur, ca de altfel ca orice părinte și antrenor, și am puterea să recunosc asta, și eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate.

Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria și ca să ajungi acolo sus mai există și momente grele și tensionate.“, a spus Camelia Voinea, care acuză că “este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră și care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre“.

Camelia Voinea spune că se va apăra în justiție

“Dar de aici până la acuzații absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele, este cale lungă, iar aici îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție pentru astfel de minciuni și denigrări“, a spus, printre altele Camelia Voinea.

Sabrina Voinea afirmă că sunt “lucruri neadevărate“, dar imaginile pare că o contrazic

De asemenea, Sabrina Voinea a afirmat că au apărut “lucruri neadevărate“ despre ea și mama ei.

“Nu m-a forțat nimeni să fac nimic, nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Sunt foarte mândră de rezultate mele și nu aș fi putut să le obțin fără sacrificii“, afirmă Sabrina Voinea, deși în imaginile apărute în presă ar reieși contrariul, că ar fi vorba despre lucruri mult mai grave.

“Da, este un sport dur, cu palme dure, lacrimi și sacrificii, dar mi-am asumat. Nu poți ajunge pe podiumul mondial sau olimpic fără sacrificii.

Este ceea ce mi-am asumat să fac și o spun acum ca un om major, stăpân pe acțiunile mele. Este alegerea mea să fac acest sport, oricât de greu și dificil este. Nu regret nimic din sacrificiile făcute până acum“, a zis, printre altele, Sabrina Voinea.

Alte acuzații grave la adresa Cameliei Voinea



O fostă elevă, care a dorit să rămână anonimă, a relatat că Voinea o lovea ”cu pumnii, cu palmele” și chiar cu genunchii, până când cădea la pământ. De asemenea, ar fi tras-o de coadă, ar fi târât-o pe jos și i-ar fi smuls smocuri de păr.

Această fostă gimnastă spune că a rămas cu traume și că experiența i-a ”distrus copilăria”. Pe lângă violența fizică, există mărturii despre umilințe frecvente în antrenamente, generând teamă constantă. Se menționează un loc numit ”camera terorii”, un vestiar în care atleta simțea o atmosferă de frică intensă.

Gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a declarat că a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică pentru hărțuire și amenințări, iar mass-media sugerează că ar fi vorba de implicarea Cameliei Voinea.

De asemenea, amintim că Patrick Kiens și Daymon Jones, antrenorii care au pregătit o parte din echipa feminină a României în 2023 și 2024, au dezvăluit cazuri crunte, necunoscute din perioada în care au lucrat în România, în podcastul „GymCastic”.