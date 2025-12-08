Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu, care a ajuns să se trateze ”cu un vraci chinez”

Dan Petrescu a hotărât să se retragă temporar din activitate cu scopul de a se trata. Amintim că Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj, patronată de Nelu Varga, la finalul lui august, după înfrângerea usturătoare din Europa, scor 2-7 cu echipa Hacken din Suedia. Apoi, problemele de sănătate s-au agravat și Dan Petrescu a luat o pauză pentru a le rezolva. La patru luni distanță, Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR, a vorbit despre starea de sănătate a lui Petrescu.

”La un moment dat, s-a tratat cu vraci chinez”, spune Cristi Balaj despre Dan Petrescu

”Am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament. Este spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj. Și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.

Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă. A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o. Două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită. A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat”, afirmă Cristi Balaj.

Cristi Balaj spune că Dan Petrescu face progrese

”Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a declarat Cristi Balaj, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”, conform GSP.

