CFR Cluj, umilită de BK Haecken în Conference League. Dan Petrescu și-a dat demisia/Rezultate finale pentru FCSB și Universitatea Craiova

Trei echipe românești de fotbal au evoluat, joi seară, în competițiile europene.

CFR Cluj a fost surclasată de formaţia suedeză BK Haecken cu scorul de 7-2 (4-1), joi seara, pe Hisingen Arena din Goeteborg, în prima manşă a play-off-ului Conference League la fotbal, scrie Agerpres.

CFR, umilință în Conference League. Petrescu și-a anunțat demisia

Vicecampioana României a suferit una dintre cele mai mai mari umilinţe din istoria sa, acesta fiind cea mai drastică înfrângere din cupele europene.

La conferința de după meci, antrenorul Dan Petrescu și-a anunțat demisia: „Îmi este rușine pentru rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Intenționam să plec după returul din 28 august, dar plec acum. Îmi este rușine pentru rezultat și ca antrenor trebuie să-mi asum responsabilitatea. Este pentru prima dată în cei 25 de ani de carieră când echipele mele au primit șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi îngrozitoare pentru mine și pentru club. Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toți din România. Dar aceasta este realitatea astăzi”, a declarat Petrescu, citat de suedezii de la aftonbladet.

Simon Gustafson (2, 34), Silas Andersen (18), Adrian Svanbaeck (24), Isak Brusberg (48), John Paul Dembe (61, 70) au marcat pentru scandinavi, în timp ce pentru clujeni au înscris Meriton Korenica (38), Andrei Cordea (50).

Unul dintre artizanii victoriei scandinavilor a fost tunisianul Amor Layouni, care nu a marcat, dar a dat cinci pase de gol.

Gazdele au deschis scorul după 97 de secunde, prin Gustafsson, care a reluat mingea întoarsă de Layouni. Apoi, Andersen (8) a şutat din 8 metri, respins de Hindrich.

CFR a avut prima ocazie prin Munteanu (10), cu un şut din marginea careului, respins de portar. Munteanu a reuşit să înscrie (13), dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

BK Haecken s-a desprins în min. 18, după o fază de antrenament, Andersen marcând simplu cu capul după o centrare a lui Layouni. Acelaşi Layouni a trimis în faţa porţii, iar Svanbaeck a reluat simplu.

În min. 28, Korenica a executat bine o lovitură liberă de la 22 de metri, Berisha a respins, iar Munteanu a reluat în poartă, dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Suedezii au marcat din nou în min. 34, când Layouni a trimis în spate şi Gustafsson a reluat sub transversală. Gustafsson (36) a şutat de la 16 metri, însă Hindrich a apărat.

CFR a reuşit să înscrie înainte de pauză, prin Korenica (38), care a reluat în poarta părăsită de Berisha, la o minge aşezată de Nkololo.

Jocul a avut aceleaşi coordonate după pauză, cu o echipă gazdă la cârmă şi cu CFR cu o evoluţie foarte slabă, mai ales în apărare.

Scandinavii au marcat repede în repriza secundă, prin Brusberg din unghi (48), după pasa lui Layoumi pe contraatac.

Imediat CFR a punctat prin Cordea (50), cu un şut la colţul lung.

Layouni (53) a şutat peste poartă de la 10 metri, ratând şansa de a-şi trece numele pe lista marcatorilor.

Dembe (62) a marcat la scurt timp după intrarea pe teren, după ce a scăpat la limita ofsaidului. Dembe a realizat dubla (70), din pasa lui Svanbaeck, după o minge respinsă greşit de Matei Ilie.

Svanbaeck (78) a ratat o ocazie mare, şutând pe lângă poartă, singur cu Hindrich.

Cea mai drastică înfrângere suferită de CFR în cupele europene era un 0-5 cu AS Roma, în sezonul 2020-2021, în grupele Europa League.

Meciul din manşa secundă va avea loc pe 28 august, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca (20:30).

Au evoluat echipele:

BK Haecken: 99. Etrit Berisha - 11. Julius Lindberg, 4. Marius Lode, 23. Olle Samuelsson, 21. Adam Lundqvist (13. Sigge Jansson, 74) - 10. Mikkel Rygaard (15. Samuel Leach Holm, 80), 14. Simon Gustafson (căpitan), 8. Silas Andersen - 20. Adrian Svanbaeck (16. Pontus Dahbo, 80), 39. Isak Brusberg (19. John Paul Dembe, 57), 24. Amor Layouni. Antrenor: Jens Gustafsson.

Rezerve neutilizate: 1. Andreas Linde - 7. Sanders Ngabo, 9. Srdjan Hrstic, 18. Danilo Al-Saed, 28. Filip Oehman, 29. Severin Nioule, 31. Lasse Bruun Madsen, 44. Harry Hilvenius.

CFR Cluj: 89. Otto Hindrich - 33. Antonio Bosec, 6. Sheriff Sinyan (4. Leo Bolgado, 46), 27. Matei Ilie, 45. Mario Camora (căpitan) - 18. Lindon Emerllahu (8. Alin Fică, 77), 23. Tidiane Keita (88. Damjan Djokovic, 20), 17. Meriton Korenica - 24. Andrei Cordea (93. Virgiliu Postolachi, 64), 9. Louis Munteanu (15. Muhammed Badamosi, 64), 96. Beni Nkololo. Antrenor: Dan Petrescu.

Rezerve neutilizate: 1. Rareş Gal - 3. Aly Abeid, 10. Ciprian Deac, 11. Adrian Păun, 19. Marko Gjorgjievski, 47. Anton Kresic, 49. Lorenzo Biliboc.

Arbitru: Lukas Faehndrich; arbitri asistenţi: Guillaume Maire, Nicolas Muller; al patrulea oficial: Mirel Turkes (toţi din Elveţia)

Arbitru video: Darren England (Anglia); arbitru asistent video: Sven Wolfensberger (Elveţia)

Observator UEFA pentru arbitri: Radek Prihoda (Cehia); Delegat UEFA: Hayri Cavuşoglu (Turcia)

Cartonaşe galbene: Korenica (88).

Universitatea Craiova, 2-1 cu Istanbul Bașakșehir

Universitatea Craiova, echipă care a evoluat tot în prima manșă a play-offului Conference League, a învins echipa turcă Istanbul Bașakșehir cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Bașakșehir Fatih Terim din Istanbul.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a obținut o victorie surprinzătoare, în fața unui adversar valoros, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (45+2) și Carlos Mora (61), în timp ce pentru gazde a punctat Festy Ebosele (87).

Universitatea a făcut o primă repriză solidă, în care gazdele nu și-au creat nicio ocazie clară de gol.

Bancu (6) a trimis un șut periculos, însă mingea a ocolit colțul lung.

În finalul primei reprize, un șut deviat al lui Al Hamlawi, a fost trimis în poartă dă Cicâldău (45+2), apărut bine la finalizare.

În debutul reprize secunde, portarul Isenko a ieșit neinspirat la corner, însă Crespo a reluat în plasa laterală.



Turcii au fost tot mai ofensivi, iar Da Costa (53) a reluat cu capul, însă Isenko a fost la post, iar apoi Brnic (56) a șutat puțin peste poartă din careu.



Baiaram (60) a șutat slab din poziție bună, dar portarul a reținut. Un minut mai târziu, Universitatea și-a dublat avantajul, prin Mora, cu un șut la colțul scurt, după ce a fost lansat de Romanciuk (61), cu un aut executat rapid.



Băluță (65) a avut șansa de a marcat de la distanță, dar Șengezer a respins.



Isenko (69) a fost la datorie și a respins șutul lui Bulut de la distanță.



Bancu (80) a șutat în plasa laterală, iar Șengezer (82) a apărat șutul lui Teles.



În min. 87, Ebosele a trimis o centrare din apropierea liniei de fund, iar Isenko a fost prins pe picior greșit și a deviat mingea în poartă.

Bașakșehir a forțat egalarea, dar la ultima ocazie (90+1), Da Costa a trimis cu capul puțin peste poartă.



Manșa secundă va avea loc pe Stadionul Ion Oblemenco, în data de 28 august (20:30), când Universitatea are șansa de a scrie istorie, cu prima sa calificare în grupele unei competiții europene.



Au evoluat echipele:



Istanbul Bașakșehir: 16. Muhammed Șengezer - 6. Onur Bulut (36. Festy Ebosele, 83), 5. Leo Duarte (căpitan; 3. Jerome Opoku, 45), 27. Ousseynou Ba, 21. Christopher Operi - 2. Berat Ozdemir - 23. Deniz Turuc (11. Abosbek Faizulaev, 77), 13. Miguel Crespo (20. Umut Guneș, 83), 17. Omer Beyaz (77. Ivan Brnic, 46), 14. Eldor Șomurodov - 10. Nuno Da Costa. Antrenor: Cagdaș Atan.



Rezerve neutilizate: 1. Volkan Babacan, 98. Deniz Dilmen - 4. Onur Ergun, 9. Davie Selke, 15. Hamza Gureler.



Universitatea Craiova: 77. Pavlo Isenko - 3. Oleksandr Romanciuk, 6. Vladimir Screciu, 15. Juraj Badelj - 17. Carlos Mora, 23. Samuel Teles (5. Anzor Mekvabișvili, 89), 8. Tudor Băluță, 20. Alexandru Cicâldău (4. Alexandru Crețu, 90+3), 11. Nicușor Bancu (căpitan) - 9. Assad Al Hamlawi, 10. Ștefan Baiaram (39. Steven Nsimba, 72). Antrenor: Mirel Rădoi.



Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung Jr - 2. Florin Ștefan, 14. Lyes Houri, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Vasile Mogoș, 24. Nikola Stevanovic, 27. David Barbu, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei.



Arbitru: Juxhin Xhaja; arbitri asistenți: Arber Zalla, Rejdi Avdo; al patrulea oficial: Olsid Ferataj (toți din Albania)



Arbitru video: Kreshnik Barjamaj; arbitru asistent video: Olsion Yzeiraj (ambii din Albania)



Observator UEFA pentru arbitri: Nuno Parreira De Castro (Portugalia); Delegat UEFA: Boris Stankov (Bulgaria)



Cartonașe galbene: Isenko (41), Romanciuk (58), Șengezer (62), Bancu (75), Cicâldău (90), Ozdemir (90+4).

FCSB, remiză cu Aberdeen FC

FCSB a terminat la egalitate cu echipa scoţiană Aberdeen FC, 2-2 (1-0), joi seara, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal.

Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea (32) şi Darius Olaru (46) au marcat pentru FCSB, dar scoţienii au revenit în ultima jumătate de oră, prin golurile a doup rezerve, Dante Polvara (61), Ester Sokler (90).

Aberdeen a avut iniţiativa în prima repriză, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii mari de gol.

FCSB a înscris prin Bîrligea, lansat perfect de Miculescu (32).

Meciul a devenit mult mai greu pentru FCSB din min. 39, când Cisotti a văzut cartonaş roşu pentru un fault din spate la la Milanovic.

Aberdeen a avut o ocazie notabilă în finalul primei reprize (45+3), când Palaversa a şutat la colţul scurt, dar Târnovanu a apărat.

FCSB a început în forţă repriza secundă, Bîrligea a recuperat o minge şi a centrat la bara a doua, de unde Olaru, intrat la pauză, a majorat diferenţa după numai 55 de secunde.

Miculescu a reluat din voleu (51), dar portarul Mitov a respins.

Scoţienii au pus presiune din ce în ce mai mare pe careul echipei bucureştene, dar Târnovanu (52) a apărat lovitura de cap a lui Aouchiche de la 7 metri. Aberdeen a redus din diferenţă prin Polvara (61), cu un şut din întoarcere, după ce a scăpat de Miculescu.

Slovenul Sokler a ratat de trei ori (65, 73, 89) din careu, şutul lui Keskinen (86) a fost blocat de Popescu, iar gazdele au reuşit egalarea în min. 90, când Soklar a reluat imparabil mingea centrată din corner de croatul Palaversa.

Aberdeen putea chiar obţine victoria, dar Târnovanu (90+4) a respins mingea trimisă de Polvara cu capul din câţiva metri.

FCSB nu a putut conta pe Alibec (accidentat) şi nici pe Ngezana, Radunovic şi Baba Alhassan, care nu au primit viză pentru Marea Britanie.

Manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 28 august, pe Arena Naţională (21:30).

Au evoluat echipele:

Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov - 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington (5. Mats Knoester, 46), 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy (4. Graeme Shinnie, 59) - 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan; 10. Leighton Clarkson, 46) - 11. Nicolas Milanovic (8. Dante Polvara, 59), 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen - 9. Kusini Yengi (19. Ester Sokler, 46). Antrenor: Jimmy Thelin.

Rezerve neutilizate: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 2. Nicky Devlin, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 38. Dylan Lobban.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu (12. David Kiki, 46), 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 21. Vlad Chiricheş (18. Malcom Edjouma, 46), 8. Adrian Şut (căpitan; 16. Mihai Lixandru, 72) - 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase (27. Darius Olaru, 46), 31. Juri Cisotti - 9. Daniel Bîrligea (20. Dennis Politic, 90+2). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima - 37. Octavian Popescu

Arbitru: Serdar Gozubuyuk; arbitri asistenţi: Erwin Zeinstra, Patrick Inia; al patrulea oficial: Joey Kooij (toţi în Olanda)

Arbitru video: Pol van Boekel; arbitru asistent video: Robin Hensgens (ambii din Olanda)

Observator UEFA pentru arbitri: Martin Hansson (Suedia); Delegat UEFA: Thomas Grimm (Elveţia)

Cartonaşe galbene: Tănase (12), Milanovic (22), Creţu (39), Palaversa (75), Sokler (79), Charalambous (84), Milne (86).

Cartonaş roşu: Cisotti (39).

