Real Madrid - Manchester City, duelul serii din Liga Campionilor. Controversă cu Kylian Mbappe

Atacantul francez al lui Real Madrid, Kylian Mbappe, absent de la antrenamentul de marţi, este prezent în lotul convocat pentru meciul din Liga Campionilor al Realului împotriva lui Manchester City, de miercuri seară, transmite AFP.

Kylian Mbappe, afectat de o fractură la deget şi accidentat la genunchiul stâng, potrivit presei spaniole, se află pe lista fotbaliștilor convocaţi de antrenorul madrilen Xabi Alonso, publicată la începutul după-amiezii.

Va juca Mbappe în Real Madrid - Manchester City?

Dar participarea lui Mbappe la meci rămâne incertă. Absenţa sa i-ar complica foarte mult misiunea antrenorului basc, care trebuie să câştige pentru a îşi păstra postul.

Kylian Mbappe a avut un început de sezon excepţional din punct de vedere statistic, marcând 25 de goluri în 21 de meciuri în toate competiţiile pentru Real Madrid, a tras după el echipa de la sosirea antrenorului Xabi Alonso în această vară, notează Agerpres.

