Reacția ministrului Justiției, Radu Marinescu, la documentarul Recorder „Justiţie Capturată”

În contextul apariției documentarului realizat de Recorder, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis o serie de precizări privind modul în care funcționează justiția din România, dar și despre responsabilitățile instituționale ale Ministerului Justiției.

Reacția sa vine după ce jurnaliștii Recorder au susținut în documentarul respectiv că justiția a fost capturată de un grup de interese format din magistrați și politicieni.

Reacția ministrului Justiției

"În legătură cu documentarul Recorder despre justiție, consider necesar, ca ministru al justiției, a face câteva precizări, reușind să îl urmăresc chiar și în contextul unor deplasări succesive la consiliul JAI și întâlnirea miniștrilor justiției din Consiliul Europei pe probleme de migrație.

Precizez, legat de situația statului de drept în RO, că în marja primului eveniment am avut o întâlnire cu domnul comisar european pentru justiție McGrath, în cadrul căreia au fost apreciate progresele făcute în timp de România în justiție, dar și analizat modul în care în viitor se pot consolida și amplifica aceste evoluții pozitive și corecta problemele rămase, despre care trebuie discutat transparent onest, profesionist și constructiv.

Radu Marinescu: Responsabilitatea exclusivă pentru aplicarea corectă a legii revine magistraților

Concret, legat de acest reportaj, fac câteva observații, cu precizarea că respect libertatea deplină a mass-media de a aborda critic orice domeniu social și apreciez importanța rolului acesteia în societatea democratică în care dorim să trăim.

Se invocă pretinsa manipulare a justiției în diferite cazuri judiciare de prim-plan, prin abordări procedurale dilatorii sau chiar abuzive sau prin achitări sau încetări ale procesului penal, apreciate de unii participanți la documentar ca fiind suspecte. Precizez că responsabilitatea exclusivă pentru aplicarea corectă a legii, atât materiale cat și procedurale, la speță, revine magistraților și eventuale abateri disciplinare sau penale, dacă există, trebuie investigate și sancționate prin instituțiile abilitate IJ si CSM respectiv structura de parchet specializata și instanțele judecătorești. Ministerul justiției nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speța și ca ministru nu pot face aprecieri privind soluționarea acestor cauze.

România a adoptat în 2022 OUG 71 care rezolvă reglementarea prescripției penale speciale, consecutiv deciziilor CCR în materie, a adoptat tot în 2022 legile justiției (privind statutul magistratilor, organizarea judiciară și a CSM) legi evaluate pozitiv în rapoartele Rule of Law ale RO, inclusiv cel din 2025. Aceste legi sunt și jalon înscris în PNRR, apreciat de noi ca îndeplinit și pentru care se va depune cererea de plată nr.4 foarte curând, ca să primim banii europeni. Așadar MJ și-a îndeplinit competențele în legiferarea unui cadru modern pentru a asigura independența și funcționarea eficientă a justiției, mai departe acestea ținând de autoritatea judecătorească, parchete și CSM;

Ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea de către magistrați a membrilor CSM și nici în procedurile disciplinare și ca ministru nu pot face aprecieri despre “capturarea” acestor instituții de către membrii aleși de magistrați. Principiul esențial al independenței justiției impune neamestecul politic, iar CSM este, conform Constituției, garantul independenței justiției. Am observat că totuși se menționează că majoritatea magistraților este considerată de bună credință, ori membrii CSM se aleg prin formule majoritare. Toate procedurile privind alegerile, cercetarea și promovarea, selecția în funcții de conducere se desfășoară conform legilor sus menționate recent adoptate ca jalon în PNRR.

"Strategia pentru justiție"

MJ aplică strategia pentru justiție stabilită prin acord cu colegii din toate partidele actualei coaliții și înscrisă în programul de guvernare. În acest sens recent MJ a contribuit esențial la succese foarte importante pentru RO în evaluarea pe anticorupție și integritate, în grupurile WGB și PIAC ale OCDE, este în grafic cu proiectele PNRR între care digitalizarea justiției prin ECRIS V, participă activ la elaborarea și implementarea legislației europene pe zona de competență și dezvolta soluții legislative pentru simplificarea și eficientizarea procedurilor judiciare, adică la MJ inițiem cadrul modern legal în care să funcționeze eficient și responsabil autoritățile judiciare.

Consider ca ministru că este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție și nu voi solicita niciodată autorităților judiciare să abordeze cauze concrete conform unor opinii sau viziuni politice.

MJ este deschis pentru orice reformă care intră în competența sa, care asigură exigentele independenței justiției, constituționalității și eficienței, respectării statului de drept. În justiție sunt încă chestiuni de corectat și acest lucru trebuie făcut în mod responsabil și profesionist", a scris Radu Marinescu pe pagina sa de Facebook.

Radu Marinescu, la întâlnirea miniștrilor justiției din Consiliul Europei pe probleme de migrație

Precizăm că ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a aflat astăzi, 10 decembrie, la Strasbourg, acolo unde a avut loc Conferința Informală a Miniștrilor Justiției pe tema migrației, în contextul Convenției Europene a Drepturilor Omului.

"România, reprezentată de Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a salutat dezbaterile la nivelul Consiliului Europei, în scopul identificării unor răspunsuri adecvate la problema migrației cu care se confruntă continentul european.

Totodată, România a reiterat angajamentul ferm față de sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și sprijinul constant pentru independența Curții și pentru arhitectura Convenției.

Cu ocazia reuniunii informale, Miniștrii de Justiție au adoptat Proiectul de concluzii ale Conferinței ministeriale informale, prin care au invitat Comitetul de Miniștri să elaboreze un proiect de declarație politică, ce reafirmă obligația de a asigura exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților garantate de Convenție tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția statelor membre, în contextul provocărilor contemporane generate atât de migrația ilegală, cât și de situația străinilor condamnați pentru infracțiuni grave, ținând seama în mod corespunzător, în special, de responsabilitatea guvernelor de a asigura securitatea națională și siguranța publică", preciează Ministerul Justiției într-un comunicat de presă.