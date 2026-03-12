Novak Djokovic, eliminat dramatic de la Indian Wells 2026. Cum l-a învins Jack Draper / Video

Novak Djokovic a suferit o înfrângere majoră în turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells, în fața britanicului Jack Draper.

Jack Draper, revenire spectaculoasă în fața lui Djokovic la Indian Wells 2026

Deși a câștigat primul set, 6-4, Djokovic nu a mai putut ține ritmul cu adversarul său, care a început să joace tot mai bine și a răsturnat soarta meciului, 4-6, 6-7. A fost o partidă care a oferit momente de mare tensiune, dar și spectacol.

Eliminarea prematură la Indian Wells este o mare dezamăgire pentru Novak Djokovic, având în vedere istoricul său impresionant la acest turneu. Campionul sârb a câștigat de 5 ori turneul din California, însă acum a fost eliminat din competiție în optimi.

Adversarul lui Jack Draper în sferturile de finală de la Indian Wells 2026

Jack Draper, deţinătorul titlului Indian Wells 2025, îl va avea ca adversar în turul următor pe rusul Daniil Medvedev, care l-a învins la rândul său, cu 6-2, 6-4, pe americanul Alex Michelsen.

Rezultate optimi de finală Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz (Spania/Numărul 1) - Casper Ruud (Norvegia/Numărul 13) 6-1, 7-6 (7/2)

Cameron Norrie (Marea Britanie/Numărul 27) - Rinky Hijikata (Australia) 6-4, 6-2

Daniil Medvedev (Rusia/Numărul 11) - Alex Michelsen (SUA) 6-2, 6-4

Jack Draper (SUA/Numărul 14) - Novak Djokoic (Serbia/Numărul 3) 4-6, 6-4, 7-6 (7/5).

