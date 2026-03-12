Novak Djokovic, eliminat dramatic de la Indian Wells 2026. Cum l-a învins Jack Draper / Video

Novak Djokovic a părăsit turneul de tenis Indian Wells 2026 în faza optimilor. Fostul lider ATP a fost învins de Jack Draper după un meci spectaculos desfășurat pe 3 seturi.
Novak Djokovic a suferit o înfrângere majoră în turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells, în fața britanicului Jack Draper.
Deși a câștigat primul set, 6-4, Djokovic nu a mai putut ține ritmul cu adversarul său, care a început să joace tot mai bine și a răsturnat soarta meciului, 4-6, 6-7. A fost o partidă care a oferit momente de mare tensiune, dar și spectacol.
Eliminarea prematură la Indian Wells este o mare dezamăgire pentru Novak Djokovic, având în vedere istoricul său impresionant la acest turneu. Campionul sârb a câștigat de 5 ori turneul din California, însă acum a fost eliminat din competiție în optimi.
Jack Draper, deţinătorul titlului Indian Wells 2025, îl va avea ca adversar în turul următor pe rusul Daniil Medvedev, care l-a învins la rândul său, cu 6-2, 6-4, pe americanul Alex Michelsen.
Carlos Alcaraz (Spania/Numărul 1) - Casper Ruud (Norvegia/Numărul 13) 6-1, 7-6 (7/2)
Cameron Norrie (Marea Britanie/Numărul 27) - Rinky Hijikata (Australia) 6-4, 6-2
Daniil Medvedev (Rusia/Numărul 11) - Alex Michelsen (SUA) 6-2, 6-4
Jack Draper (SUA/Numărul 14) - Novak Djokoic (Serbia/Numărul 3) 4-6, 6-4, 7-6 (7/5).
