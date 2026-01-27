€ 5.0959
DCNews Sport Tenis Elina Svitolina, calificată în semifinale la Australian Open
Data actualizării: 13:37 27 Ian 2026 | Data publicării: 12:39 27 Ian 2026

Elina Svitolina, calificată în semifinale la Australian Open
Autor: Crişan Andreescu

Svitolina Foto: Facebook

Elina Svitolina a expediat-o rapid, în două seturi, 6-1, 6-2, pe Coco Gauff din Statele Unite, în doar 59 de minute de joc, marți, la Melbourne, într-o partidă din sferturile de finală ale turneului Australian Open.

Svitolina, în vârstă de 31 de ani, care va reveni în Top 10 WTA începând de luni, se va lupta pentru un loc în finala primului turneu de Grand Slam al sezonului cu liderul clasamentului mondial, belarusa Arina Sabalenka, care a dispus la rândul ei, cu 6-3, 6-0, de americanca Iva Jovic (27 WTA).

Reprezentanta Ucrainei a atins deja trei ori sferturile de finală la Melbourne (2018, 2019, 2025), însă fără să meargă mai departe.

Ea a jucat semifinalele la Wimbledon (2019, 2023) și US Open (2019), dar nu a acces niciodată în finala unei competiții de Mare Șlem.

Elina Svitolina este căsătorită din 2021 cu tenismanul francez Gael Monfils, care a urmărit din tribune toate meciurile soției sale, după ce a fost eliminat în primul tur al turneului masculin de la Melbourne. Cei doi au împreună o fetiță, Skai, născută în octombrie 2022.

Arina Sabalenka și Elina Svitolina s-au înfruntat de șase ori până acum în circuitul profesionist, belarusa impunându-se de cinci ori, ultima oară anul trecut, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Madrid.

Ultimele două meciuri din sferturile de finală ale tabloului de simplu feminin, Jessica Pegula (SUA/N.6) - Amanda Anisimova (SUA/N.4) și Iga Swiatek (Polonia/N.2) - Elena Rîbakina (Kazahstan/N.5), se vor disputa miercuri. (Agerpres)

