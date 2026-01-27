€ 5.0959
DCNews Sport Tenis Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la Australian Open
Data publicării: 14:31 27 Ian 2026

Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la Australian Open
Autor: Crişan Andreescu

Alcaraz Foto: Facebook

Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, s-a calificat pentru prima oară în cariera sa în semifinalele turneului Australian Open, după ce l-a învins în trei seturi, 7-5, 6-2, 6-1, pe australianul Alex de Minaur.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, care are în palmares șase titluri de Mare Șlem, a avut nevoie de două ore și 18 minute pentru înfrânge rezistența jucătorului originar din Sydney, al cărui nivel de joc a scăzut după cea cedat primul set, pe care a fost foarte aproape de a-l câștiga.

Spaniolul, favoritul numărul unu, îl va înfrunta în semifinalele primului turneu de Grand Slam al sezonului pe germanul Alexander Zverev, finalistul de anul trecut, care l-a învins la rândul său, cu 6-3, 6-7 (7/5), 6-1, 7-6 (7/3), pe americanul Learner Tien.

Alexander Zverev și Carlos Alcaraz se află la egalitate, cu câte 6 victorii, după 12 confruntări în circuitul profesionist. Ei s-au duelat ultima oară anul trecut, în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), unde ibericul s-a impus în două seturi (6-3, 6-4).

Miercuri sunt programate ultimele două meciuri din sferturile de finală de la Australian Open, Novak Djokovic (Serbia/N.4) - Lorenzo Musetti (Italia/N.5) și Jannik Sinner (Italia/N.2) - Ben Shenton (SUA/N.8). (Agerpres)

