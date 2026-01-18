€ 5.0894
Gabriela Ruse s-a calificat în turul II la Australian Open
Data publicării: 09:39 18 Ian 2026

Gabriela Ruse s-a calificat în turul II la Australian Open
Autor: Florin Răvdan

jaqueline-cristian--in-turul-doi-la-asutralian-open--si-a-anuntat-obiectivul-pentru-acest-sezon_37363200 FOTO: Agerpres

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a învins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska în două seturi, cu 6-4, 7-5, duminică, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

 

Ruse (28 ani, 79 WTA) s-a impus după aproape două ore de joc (1 h 48 min), după ce în setul secund a condus cu 5-1 şi a fost egalată (5-5), încheind conturile abia la a cincea minge de meci.

Românca a comis 5 duble greşeli, iar Iastremska 6, ucraineanca a avut mai multe mingi direct câştigătoare (12-11 la winners), dar şi mai multe erori neforţate (33-31), însă la totalul punctelor, diferenţa nu a fost mare, 80-70 pentru Ruse.

Gabriela Ruse are acum 4-0 în meciurile directe cu Daiana Iastremska (25 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 26, după ce a câştigat în 2017, la Santa Margherita, în primul tur, cu 6-7 (6/8), 6-3, 7-5, în 2021 în semifinale la Hamburg, cu 2-6, 6-1, 6-4, şi în 2023, în ultimul tur al calificărilor la US Open, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Ruse şi-a asigurat un cec de 225.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe învingătoarea dintre ucraineanca Iulia Starodubţeva (venită din calificări) şi australianca Ajla Tomljanovic.

Pe tabloul principal de simplu se mai află două românce, Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA) urmând să înfrunte în primul tur jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, iar Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA) va va întâlni jucătoarea germană Eva Lys (24 ani, 39 WTA), scrie Agerpres.

gabriela ruse
australian open
Comentarii

