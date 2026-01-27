Alexander Zverev, calificat în semifinale la Australian Open

Alexander Zverev, (28 ani), finalist anul trecut, va juca pentru un loc în finală, vineri, cu învingătorul partidei dintre liderul mondial spaniol Carlos Alcaraz și australianul Alex De Minaur (6 ATP).

A trecut foarte, foarte mult timp de când n-am mai jucat împotriva cuiva atât de puternic pe linia de fund. Nu știu ce a făcut Michael Chang (antrenorul lui Tien) în ultimele luni. Fără serviciul meu, nu aș fi câștigat, a comentat Zverev, potrivit Agerpres.

Zverev a reușit în mod notabil 24 de ași împotriva americanului în vârstă de 20 de ani, care a fost jucătorul cel mai slab clasat care a ajuns în sferturile de finală în acest an.

Jucătorul german va juca a 10-a sa semifinală de Grand Slam. Printre jucătorii în activitate, doar Novak Djokovic are o performanță superioară (53 înainte de sfertul de finală împotriva lui Lorenzo Musetti, de miercuri).

Meciul dintre Zverev și Tien s-a desfășurat cu acoperișul închis și în aerul climatizat al arenei Rod Laver, din cauza intrării în vigoare a protocolului de căldură extremă. (Claudia Calotă)