Stiri

DCNews Stiri Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open
Data publicării: 17:07 30 Ian 2026

Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open
Autor: Ioan-Radu Gava

Djocovic

Sârbul Novak Djokovic s-a calificat, vineri, în finala Australian Open.

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 4 mondial, s-a calificat vineri în finala Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins vineri, în semifinale, pe italianul Jannik Sinner, dublu deţinător al trofeului şi numărul 2 ATP, în cinci seturi, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Djokovic, în vârstă de 38 de ani, fost lider al clasamentului ATP, care luptă pentru câştigarea celui de-al 25-lea său titlu de Mare Şlem şi al unsprezecelea la Australian Open, s-a impus la capătul unei partide extrem de strânse, după patru ore şi 12 minute de joc, el reuşind 12 aşi şi făcând trei duble greşeli, Sinner având nu mai puţin de 26 de aşi şi comiţând două duble greşeli.

CITEȘTE ȘI                 -                 Carlos Alcaraz, în finală la Australian Open

Sârbul, favorit nr. 4, îl va înfrunta în actul final pe liderul ATP şi principal favorit, spaniolul Carlos Alcaraz, care în prima semifinală l-a învins pe germanul Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 3) tot în cinci seturi, 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5.

Va fi cea de-a zecea confruntare între Djokovic şi Alcaraz, sârbul conducând cu 5-4. Ultima oară la Australian Open, cei doi s-au întâlnit anul trecut în sferturi, când s-a impus Nole, însă ultimul lor meci a fost în semifinale la US Open 2025, meci câştigat de iberic.

Djokovic s-a calificat în semifinale după ce italianul Lorenzo Musetti a abandonat când îl conducea pe sârb cu 2-0 la seturi. Djokovic beneficiase anterior de forfaitul cehului Jakub Mensik în optimile de finală. 

australian open
novak djokovic
australian open 2026
