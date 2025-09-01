Sorana Cîrstea, ținta unui jaf la New York. Cum au intervenit autoritățile americane

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunțat că trofeul câștigat la turneul Tennis in the Land a fost furat din camera sa de hotel din New York, în timpul US Open 2025. Autoritățile americane și conducerea hotelului au intervenit imediat pentru investigarea cazului.

Sorana Cîrstea a postat pe Instagram un mesaj emoționant către hoți: „Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog să mi-l dați înapoi! Nu are valoare materială, ci doar valoare sentimentală! Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc!”

Victoria la Tennis in the Land a fost al treilea titlu WTA de simplu din cariera sportivei și primul câștigat după 2021. Aceasta i-a adus lui Cîrstea urcarea cu 41 de locuri în clasamentul WTA, până pe locul 71.

Autoritățile și hotelul acționează prompt

Managerul general al hotelului, Simon Chapman, a declarat: „Suntem în strânsă comunicare cu oaspetele nostru apreciat cu privire la obiectul dispărut raportat. Directorul nostru de siguranță și securitate, un detectiv pensionat al NYPD, supraveghează personal ancheta. Tratăm problema cu cea mai mare seriozitate și continuăm să lucrăm direct cu dna Cîrstea”, conform CBS Sports.

Reacția presei internaționale

Incidentul nefericit al Soranei Cîrstea a atras atenția presei internaționale de tenis. Jurnaliștii spanioli de la Punto de Break estimează că șansele româncei de a-și recupera trofeul sunt reduse, având în vedere cazurile similare întâlnite de alți sportivi.

„De-a lungul carierei sale de aproape 20 de ani, Sorana Cîrstea a reușit să câștige trei titluri individuale, ultimul dintre acestea fiind câștigat acum doar câteva zile la Cleveland. Această cifră poate reflecta cât de greu este să câștigi în circuit… doar ca un hoț să intre în hotelul în care ești cazat și să-ți fure trofeul. Aceasta este trista poveste pe care a trăit-o veterana în vârstă de 35 de ani în timpul șederii sale la New York în timpul US Open. Sorana a raportat furtul din camera ei pe Instagram. Românca imploră ca trofeul să-i fie returnat, în principal dintr-un motiv emoțional. Sperăm că va avea noroc, deși știm că astfel de povești nu se termină de obicei bine”, a scris Punto de Break.

Performanțele sportive recente

La US Open 2025, Cîrstea a obținut o victorie în primul tur la simplu, în două seturi, însă a fost învinsă în turul doi de Karolina Muchova, cap de serie nr. 11. În proba de dublu, ea și Anna Kalinskaya au cedat în runda inaugurală în fața cuplului american McCartney Kessler - Peyton Stearns.

Această evoluție marchează cea mai bună clasare a sa la un Grand Slam după US Open 2023, când a ajuns în sferturile de finală.

