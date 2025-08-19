Carlos Alcaraz a câștigat titlul la Cincinnati, după abandonul lui Jannik Sinner

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, luni, după ce italianul Jannik Sinner, liderul mondial la zi, a abandonat la scorul de 5-0 pentru iberic, transmite AFP.

Carlos Alcaraz și-a trecut în palmares primul trofeu la Cincinnati Open, luni seară, după ce marele său rival, italianul Jannik Sinner, s-a retras în finală după doar 23 de minute de joc.

Sinner, campionul en-titre, vizibil afectat de căldura sufocantă, a cerut intervenția medicului după ce a cedat cinci game-uri consecutive în startul meciului. Liderul mondial nu a putut continua, punând capăt unei serii de 26 de victorii consecutive.

Este al șaselea titlu al sezonului și al 22-lea la nivel de circuit ATP pentru Alcaraz, inclusiv al optulea de categoria Masters 1000.

Spaniolul își consolidează astfel avansul în clasamentul ATP Race To Turin, cu 1.890 de puncte peste Sinner.

