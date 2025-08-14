Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe francezul Adrian Mannarino, într-o partidă disputată miercuri.

Sinner (23 ani), deținătorul trofeului, s-a impus pentru a patra oară în tot atâtea confruntări cu veteranul francez, în vârstă de 37 de ani, aflat pe locul 89 în clasamentul ATP.



Italianul a semnat cu această ocazie a 24-a sa victorie pe hard, iar în turul următor îl va avea ca adversar pe canadianul Felix Auger-Aliassime, care a trecut cu 6-4, 6-3 de francezul Benjamin Bonzi.



Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a acces la rândul său în sferturi la competiția din statul Ohio, trecând cu 6-1, 6-4 de italianul LLurca Nardi, după 80 de minute de joc și se va lupta pentru un loc în semifinale cu rusul Andrei Rublev, învingător cu 6-2, 6-3 în duelul cu argentinianul Francisco Comesana.



Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, luptă pentru primul său trofeu la Cincinnati, unde a atins finala în 2023, când s-a înclinat în fața sârbului Novak Djokovic.



Francezul Terence Atmane (23 ani, locul 136 ATP), venit din calificări, a produs surpriza optimilor de finală, reușind să-l elimine în trei seturi, 3-6, 7-5, 6-3, pe americanul Taylor Fritz, numărul patru mondial.



Următorul adversar al lui Atmane va fi danezul Holger Rune, cap de serie numărul 7, care a profitat de abandonul adversarului său din optimi, Frances Tiafoe (nr.10), la scorul de 6-4, 3-1.



Rezultate:

Turul 3

Ben Shelton (SUA/N.5) - Roberto Bautista (Spania) 7-6 (7/3), 6-3

Alexander Zverev (Germania/N.3) - Brandon Nakashima (SUA/N.27) 6-4, 6-4



Optimi de finală

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Adrian Mannarino (Franța) 6-4, 7-6 (7/4)

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.23) - Benjamin Bonzi (Franța) 6-4, 6-3

Terence Atmane (Franța) - Taylor Fritz (SUA/N.4) 3-6, 7-5, 6-3

Holger Rune (Danemarca/N.7) - Frances Tiafoe (SUA/N.10) 6-4, 3-1 (abandon Tiafoe)

Alexander Zverev (Germania/N.3) - Karen Hacianov (Rusia/N.14) 7-5, 3-0 (abandon Hacianov)

Andrei Rublev (Rusia/N.9) - Francisco Comesana (Argentina) 6-2, 6-3

Carlos Alcaraz (Spania/N.2) - Luca Nardi (Italia) 6-1, 6-4 (Agerpres)

