€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 08:30 09 Noi 2025 | Data publicării: 08:29 09 Noi 2025

Elena Rîbakina a câștigat Turneul Campioanelor 2025
Autor: Crişan Andreescu

Elena Rîbakina
 

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina (6 WTA) a câștigat sâmbătă finala Turneului Campioanelor (WTA Finals) de la Riad (Arabia Saudită), turneu dotat cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

Elena Rîbakina a învins-o în ultimul act pe belarusa Arina Sabalenka, lider WTA și principala favorită, în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0). Aceasta și-a adjudecat și un premiu record de 5,235 milioane de dolari.

Rîbakina, care a disputat în premieră finala, realizează cel mai bun rezultat al său la turneul care încheie sezonul în circuitul profesionist feminin și care reunește cele mai bune opt jucătoare ale stagiunii, terminând competiția fără înfrângere.

Sâmbătă seara, kazaha s-a impus după o partidă de aproape două ore în care a reușit 13 ași și a comis două duble greșeli, Sabalenka având cinci ași, fără a face vreo dublă greșeală.

Rîbakina a fost ultima care s-a calificat pentru această competiție WTA, grație unui octombrie senzațional în care a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Wuhan, a câștigat titlul la turneul WTA 500 de la Ningbo, înainte de a se retrage din semifinala de la Tokyo, știind că își asigurase deja locul la Riad.

Kazaha, campioana din 2022 de la Wimbledon, mai are două titluri obținute în acest an (ambele WTA 500), la Strasbourg (zgură) și Ningbo (hard). În schimb, Sabalenka a câștigat în acest an titluri la Brisbane, Miami, Madrid și US Open.

Sabalenka are acum 8-6 în meciurile directe cu Rîbakina, două dintre confruntările de până acum având loc chiar la Turneul Campioanelor. Sabalenka s-a impus în 2023 în Mexic, iar Rîbakina anul trecut, tot la Riad, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
LOTO. Report de peste 9,42 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 9 noiembrie, 2025
Publicat acum 31 minute
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, depuse în Sala Unirii de la Cotroceni. Reguli de acces
Publicat acum 32 minute
Elena Rîbakina a câștigat Turneul Campioanelor 2025
Publicat acum 37 minute
Tragedie în Munții Maramureșului: Un bărbat care ajuta salvamontiștii, mort într-un accident
Publicat acum 41 minute
Horoscop 9 noiembrie 2025. Ce zodii va afecta noua retrogradarea a lui Mercur?
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat acum 21 ore si 46 minute
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close