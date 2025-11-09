Elena Rîbakina a câștigat Turneul Campioanelor 2025

Elena Rîbakina a învins-o în ultimul act pe belarusa Arina Sabalenka, lider WTA și principala favorită, în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0). Aceasta și-a adjudecat și un premiu record de 5,235 milioane de dolari.

Rîbakina, care a disputat în premieră finala, realizează cel mai bun rezultat al său la turneul care încheie sezonul în circuitul profesionist feminin și care reunește cele mai bune opt jucătoare ale stagiunii, terminând competiția fără înfrângere.

Sâmbătă seara, kazaha s-a impus după o partidă de aproape două ore în care a reușit 13 ași și a comis două duble greșeli, Sabalenka având cinci ași, fără a face vreo dublă greșeală.

Rîbakina a fost ultima care s-a calificat pentru această competiție WTA, grație unui octombrie senzațional în care a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Wuhan, a câștigat titlul la turneul WTA 500 de la Ningbo, înainte de a se retrage din semifinala de la Tokyo, știind că își asigurase deja locul la Riad.

Kazaha, campioana din 2022 de la Wimbledon, mai are două titluri obținute în acest an (ambele WTA 500), la Strasbourg (zgură) și Ningbo (hard). În schimb, Sabalenka a câștigat în acest an titluri la Brisbane, Miami, Madrid și US Open.

Sabalenka are acum 8-6 în meciurile directe cu Rîbakina, două dintre confruntările de până acum având loc chiar la Turneul Campioanelor. Sabalenka s-a impus în 2023 în Mexic, iar Rîbakina anul trecut, tot la Riad, potrivit Agerpres.