Simona Halep primește wild card pentru Transylvania Open 2025. Lista completă oficială

Simona Halep, dublă campioană de Grand Slam, a participat o singură dată la Transylvania Open, în ediția inaugurală din 2021, desfășurată în condiții speciale, fără spectatori, din cauza pandemiei. Prezența sa în 2025 pe tabloul principal aduce un plus de atractivitate turneului, consolidându-i poziția în calendarul WTA.

Pe lângă Halep, alte două jucătoare românce, Ana Bogdan și Gabriela Ruse, au primit wild card-uri pentru tabloul principal. De asemenea, Sorana Cîrstea și Irina Begu sunt deja calificate grație clasamentului lor WTA.

Jaqueline Cristian ar putea beneficia și ea de un wild card, dar acest lucru depinde de eventualele solicitări de ultim moment din partea unor jucătoare din TOP 30 WTA. Organizatorii sunt pregătiți să ajusteze lista pentru a atrage cât mai multe nume importante la Cluj.

Patru wild card-uri pentru faza calificărilor au fost oferite jucătoarelor românce Miriam Bulgaru, Ilinca Amariei, Georgia Crăciun și Briana Szabo, ca parte a strategiei turneului de a susține tinerele talente autohtone.

Transylvania Open 2025 se va desfășura pe hard indoor. Tabloul principal de simplu va avea 32 de jucătoare, în timp ce proba de dublu va include 16 echipe. Premiile totale puse în joc se ridică la 275.094 de dolari.

