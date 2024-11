România - Japonia, rezultat la turneul final al Cupei Billie Jean King la tenis feminin - Video

România a fost învinsă de Japonia cu scorul de 2-1, joi seara, în prima rundă a turneului final al competiţiei feminine de tenis pe echipe Cupa Billie Jean King, joi, la Malaga (Spania).

Video

Japan are through to the quarter-finals! ????????????????



An incredible match by Japanese duo, Shuko Aoyama and Eri Hozumi ✨#BJKCup | @JTA_PR_Team pic.twitter.com/TErtDUvCwQ