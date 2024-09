”Puștoaice de 18-19 ani, nu știu să scrie sau să citească”. Ion Țiriac, declarații ”colorate” despre ce a ajuns tenisul feminin

Citește și articolul - David Popovici, solicitare care l-a lăsat fără reacţie pe Ion Ţiriac. "Cum adică? Dumneata eşti campion olimpic"

Întrebat despre șansele Simonei Halep de a se întoarce în topul WTA, Ion Țiriac, în vârstă de 85 de ani, a oferit o declarație clară. Celebrul om de afaceri spune faptul că tenisul feminin s-a schimbat radical. Mai mult, acesta spune că noul val de jucătoare a adus o viteză ”supersonică” sportului alb. Prin urmare, Simona Halep are o misiune foarte dificilă, poate chiar imposibilă, de a ajunge, din nou, în fruntea tenisului feminin.

”Atenție: tenisul a devenit un concurs de vânătoare”

”În special în ziua de astăzi, când vezi puștoaice la 18-19 ani care au 1,85 metri înălțime și care îți lovesc mingea cu 200 km/h… jucătoare care nu știu să scrie sau să citească, dar pleznesc mingea de nu o vezi... ! Atenție: tenisul a devenit un concurs de vânătoare. Nu mai e Năstase, să îți facă mingea... Nu mai există, la viteza asta. Nu ai cum să tai picioarele nimănui, ca să fugă mai încet. Nu ai cum să le iei rachetele din mână”, a spus Ion Țiriac, citat de Prosport.

Amintim faptul că Ion Țiriac le-a oferit 22 de autovehicule, în valoare de peste 30.000 de euro fiecare, sportivilor români care au luat medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. România a cucerit nouă medalii la JO de la Paris, 3 de aur, 4 de argint şi două de bronz.

De asemenea, David Popovici a avut o cerere care l-a lăsat fără cuvinte pe Ion Ţiriac, la evenimentul în care întotătorul român a primit 2 mașini de la omul de afaceri.

”Acum câteva zile, când am avut onoarea să dau mâna cu domnul Popovici, i-am spus că în curând dăm cu lopata la Otopeni şi începem acel faimos bazin olimpic, numai pentru copii. Îmi zice: ‘Domnule Ţiriac, nu vă supăraţi, pot să mă antrenez şi eu în el?’. Cum adică, dumneata eşti campion olimpic, campion mondial, unde te antrenezi? ‘Păi, nu prea am unde’!”, a transmis Ion Țiriac, la inaugurarea Berceni Arena. Vezi articolul aici!

Mesajul Simonei Halep: ”Nu sunt o mașină”

Amintim faptul că Simona Halep a anunțat că are nevoie de o perioadă mai mare de repaus necesară recuperării în urma unei accidentări la genunchi. ”Nu sunt o mașină”, a a menționat Halep.

”Am vrut să fac o mică actualizare a stării de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum. De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine, iar problemele fizice nu mă ajută deloc. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să revin cât mai repede posibil, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp pentru a-mi reveni după tot ce am trăit.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să fiu din nou pe teren foarte curând”, a scris, pe o rețea socială, fostul lider WTA, la mijlocul lunii iulie 2024.

