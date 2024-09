Boris Becker nu s-a putut abține după gestul ”oribil”, ajuns viral, făcut de o tenismenă la US Open 2024 - Video

Legendarul Boris Becker și alte personalități din lumea tenisului au reacționat la gestul rușinos făcut de o tenismenă din Kazahstan la US Open 2024.

Yulia Putintseva făcut un gest ”rușinos”, ”dezgustător”, precum a fost caracterizat pe rețelele sociale, devenit viral. Jucătoarea din Kazahstan ”s-a răzbunat” pe unul dintre copiii de mingi, din timpul partidei pierdute cu Jasmine Paolini, la US Open 2024, scor 3-6, 4-6.

”Cine se crede Putintseva? Un comportament oribil”

O tânără i-a oferit mingi cu scopul de a servi, însă sportiva din Kazahstan le-a lăsat să treacă pe lângă ea, ignorând complet pe copila de mingi. Acest comportament a devenit viral pe rețelele sociale și a fost criticat aspru de internauți, dar și de personalități din lumea tenisului. Printre aceștia se numără și legendarul Boris Becker, care a lansat afirmații dure: ”Cine se crede Putintseva? Un comportament oribil”, scrie 365tennis.com.

Să umilești un copil de mingi e ultimul lucru pe care trebuie să-l faci pe un teren de tenis”

De asemenea, Feliciano Lopez a criticat gestul făcu de Yulia Putintseva: ”Să-i fie rușine! Să umilești un copil de mingi e ultimul lucru pe care trebuie să-l faci pe un teren de tenis”. Totodată, Rennae Stubbs, o fostă antrenoare a Serenei Williams, a reacționat, spunând: ”Lipsa de respect și comportamentul dezastruos din aceste imagini este incredibil. Tipic pentru ea”, a scris Rennae Stubbs, pe rețelele sociale.

Scuzele Yuliei Putintseva. Motivele invocate după ”comportamenul oribil”

Yulia Putintseva și-a exprimat scuzele după acest incident, motivând că: "Eram foarte supărată pe mine pentru că nu câștigasem un joc de la break point și m-am golit de emoții".

"Aș vrea să-i cer scuze fetei pentru felul în care m-am comportat când mi-a dat mingi. Sincer, nu era vorba despre ea. Eram foarte supărată pe mine pentru că nu câștigasem un joc de la break point și m-am golit de emoții, m-am pierdut în gânduri, până la punctul în care nu mă puteam concentra la nimic ce se întâmpla în jurul meu și la cine îmi dădea mingile... Toți copiii cu mingi au fost incredibili, ca întotdeauna la US Open", a spus Yulia Putintseva.

Bianca Andreescu (Canada) și Emma Răducanu (Marea Britanie), eliminate din primul tur la US Open 2024

Amintim faptul că Bianca Andreescu (Canada) și Emma Răducanu (Marea Britanie), ambele jucătoare cu origini românești și foste campioane la US Open, au ieșit din competiție încă din primul tur la acest Gran Slam de la New York, după rezultatele din meciurile disputate marți.



Andreescu, învingătoare la Flushing Meadows în anul 2019, a fost învinsă în trei seturi, 7-6 (5), 2-6, 4-6 de Jasmine Paolini, favorita numărul 5, finalista de la Roland Garros și Wimbledon.



Deși Bianca Andreescu a fost mai combativă în primul set pe care și l-a adjudecat la tiebreak, dar le-a pierdut pe următoarele două. Astfel, a părăsit pentru prima oară US Open în primul tur, din patru participări.

De asemenea, Emma Răducanu, câștigătoarea trofeului la US Open în anul 2021, a fost eliminată în trei seturi, 1-6, 6-3, 4-6, de Sofia Kenin, care și ea un trofeu de Grand Slam în palmares, cucerit în anul 2020 la Australian Open.

