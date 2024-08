Ultimul meci din cariera lui Andy Murray: O luptă demnă de un campion /video

Cariera lui Andy Murray, unul dintre cei mai mari jucători de tenis ai Marii Britanii, s-a încheiat nu cu un triumf strălucitor, ci cu o înfrângere în două seturi, într-un meci tensionat alături de Dan Evans, la Paris. Deși a refuzat să accepte sfârșitul, salvând o minge de meci și luptând până la capăt, Murray a fost nevoit să se recunoască învins de echipa americană formată din Taylor Fritz și Tommy Paul.

Murray, cunoscut pentru reziliența și determinarea sa, și-a petrecut ultimele minute ca profesionist în locul unde a strălucit cel mai mult: pe marginea înfrângerii, luptând cu aceeași încăpățânare care l-a caracterizat de-a lungul carierei sale.

A preferat să nu se retragă după Wimbledon, alegând în schimb să lupte pentru o ultimă șansă la glorie olimpică. Deși efortul său a fost în zadar, Murray a demonstrat încă o dată ce înseamnă să fii un adevărat campion.

Thank you, Sir Andy Murray ????????



The tennis legend leaves the court for the final time ????#Paris2024 pic.twitter.com/tabhTyfmIT