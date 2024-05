Simona Halep, lăsată în afara turneului de la Roland Garros. La cine au ajuns cele opt invitații puse în joc

Simona Halep, fost lider mondial și campioană la Roland Garros în 2018, nu a primit wild-card din partea organizatorilor pentru actuala ediție a turneului de Grand Slam de la Paris.

Organizatorii au anunțat astăzi lista jucătorilor, la feminin și masculin, care vor putea juca pe tabloul principal, precum și pe cel de calificări, al celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, iar Simona Halep, care acum ocupă locul 1.149 WTA, nu se află pe aceasta, scrie Eurosport.

Astfel, pe tabloul principal vor fi incluse șase sportive din Franța (Alize Cornet, Fiona Ferro, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic, Chloé Paquet, Jessika Ponchet), una din Australia (Alja Tomljanovic) și una din SUA (Sachia Vickery).

???????? Roland-Garros 2024 wildcards have been announced!



Women's singles (Main draw)

???????? A. Cornet

???????? F. Ferro

???????? E. Jacquemot

???????? K. Mladenovic

???????? C. Paquet

???????? J. Ponchet

???????? A. Tomljanovic (@TennisAustralia)

???????? S. Vickery (@usta)



Men's singles (Main draw)

???????? T. Atmane

???????? R.…