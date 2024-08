Popyrin, după victoria de la US Open: "Am simţit că pot să-l înving pe Djokovic"

"La modul general, nu cred că am făcut cel mai bun meci al meu, dar tactic am simţit că sunt puternic. Ştiam că Novak a întors de multe ori situaţia chiar şi atunci când era condus detaşat, de aceea m-am ambiţionat să câştig setul patru. Am simţit că-l pot învinge. Totuşi, succesul meu de la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal (Canada), de la jumătatea acestei luni, rămâne mai important decât victoria de astăzi. Să câştigi un titlu de Masters 1.000 e ceva incredibil", a spus australianul, care atinge pentru prima oară faza optimilor la un turneu de Mare Şlem.



Aşa cum se ştie, Novak Djokovic (2 ATP) a fost eliminat sâmbătă dimineaţa, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce s-a înclinat surprinzător, în patru seturi, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, în faţa australianului Alexei Popyrin (28 ATP, favorit nr. 28).



Popyrin s-a impus la capătul unei partide de trei ore şi jumătate în care a reuşit 15 aşi şi a făcut 6 duble greşeli, sârbul având 16 aşi dar comiţând nu mai puţin de 14 duble greşeli.



"Nole", medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris şi care lupta pentru al 25-lea său titlu de Grand Slam, este însă singurul jucător din circuitul masculin care a atins borna de 90 de victorii în toate cele patru turnee majore. El rămâne la opt lungimi de recordul de victorii la US Open, deţinut de legenda tenisului american Jimmy Connors (98).



Pe Popyrin, Djokovic îl învinsese de două ori până acum, conform Agerpres.

Djokovic nu a mai plecat așa rapid acasă din 2006

„Nole” a fost autocritic și și-a evidențiat modul apatic în care a jucat la începutul turneului U.S. Open. Acesta spune că serviciul său nesigur este principalul motiv pentru care apărarea titlului său s-a încheiat atât de rapid.

“Am jucat printre cele mai slabe meciuri din cariera mea,” a spus Djokovic. “Serviciul — de departe — cel mai prost din toate timpurile.” Cu 14 duble greșeli, ridicându-și totalul în turneu la 32, Djokovic a fost eliminat cu scorul de 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 de către australianul Alexei Popyrin, al 28-lea favorit. A fost doar un alt rezultat șocant la Flushing Meadows, la doar o noapte după ce campionul din 2022, Carlos Alcaraz, a fost eliminat.

S-a scris istorie?

Este doar a treia oară în era Open când doi dintre primii trei favoriți ai tabloului masculin de la U.S. Open părăsesc competiția înainte de turul al patrulea; celelalte cazuri fiind în 1973 și 2000.

“A fost pur și simplu un meci oribil pentru mine,” a declarat Djokovic, cap de serie numărul 2. “Nu am jucat nici pe departe la cel mai bun nivel al meu. Nu e bine să te afli într-o stare în care te simți bine fizic și ești, desigur, motivat pentru că e un Grand Slam, dar pur și simplu să nu îți găsești ritmul. Asta e. Când jocul nu merge cred că trebuie să accepți că astfel de turnee se întâmplă”.

Totuși, acest lucru nu se întâmplă des pentru el

Djokovic încerca să devină primul jucător din istoria tenisului cu 25 de titluri de Grand Slam la simplu. În schimb, după o intervenție chirurgicală la genunchi în iunie, încheie un an fără să câștige măcar un campionat major pentru prima dată din 2017. Înainte de asta, nu i se mai întâmplase din 2010.

De asemenea, merită menționat: 2024 devine acum primul sezon din 2002 în care niciunul dintre cei trei granzi ai tenisului masculin — Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer — nu a câștigat un trofeu de Slam.

Eliminarea în turul al treilea egalează cea mai slabă performanță a lui Djokovic la Flushing Meadows; singurele alte dăți când a fost învins atât de devreme la U.S. Open au fost în 2005 și 2006. Omul care l-a învins acum 18 ani, membrul Hall of Fame-ului Internațional al Tenisului, Lleyton Hewitt, este acum căpitanul echipei de Cupa Davis a Australiei și se afla în tribuna lui Popyrin pe stadionul Arthur Ashe. Vezi tot articolul aici!

