Imaginile care au făcut înconjurul lumii. Cum s-a bucurat Jannik Sinner, după ce a câştigat US Open 2024

Jannik Sinner a reușit să treacă peste controversatul caz de dopaj şi a câştigat titlul la US Open, duminică, după o finală cu americanul Taylor Fritz. Imediat după ce l-a învins pe adversarul său, Jannik a mers în tribune pentru a celebra victoria alături de echipa sal. Mai mult, la festivitatea de premiere, Jannik a fost extrem de emoționat.

Am impresia că am crescut, că am progresat

Am impresia că am crescut, că am progresat, fiecare meci crescând nivelul de încredere, a spus Sinner, care nu a dorit să compare titlul de la Australian Open cu cel de la Flushing Meadows. Nu le putem compara... Melbourne a venit ca o eliberare, pentru că am muncit din greu pentru a câştiga (turneul). Aici era dificil, mai ales din cauza situaţiei anterioare. (...) Am avut ceva mai multă presiune aici decât în Australia, a declarat liderul clasamentului ATP.

Sinner a precizat faptul că a reuşit să treacă peste momentul de polemică apărut după ce s-a aflat că a fost testat pozitiv la controlul antidoping de două ori în martie, însă nu a fost suspendat.

Am reuşit să depăşesc momentul graţie celor apropiaţi

Am reuşit să depăşesc momentul graţie celor apropiaţi, care au fost zi de zi lângă mine, oameni care mă cunosc din copilărie, familie, echipa mea, care m-au încurajat în fiecare zi. Am încercat să rămân cu ei, mai ales în momentele dificile, pentru că ştiam că sunt un ajutor preţios. Încă mă gândesc la această situaţie, dar când sunt pe teren încerc să mă concentrez pe jocul meu, să gestionez lucrurile cât mai bine. Nu a fost uşor, dar cred că am făcut o treabă grozavă din punct de vedere mental, rămânând concentrat pe fiecare punct, a explicat Sinner.

Italianul a comentat şi faptul că el şi cu spaniolul Carlos Alcaraz au câştigat cele patru titluri de Mare Şlem din acest an, fiind primul an după 2003 când niciunul dintre membrii Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) nu obţine titlu.

E bine să vedem noi campioni, noi rivalităţi. Vor exista mereu jucători care să mă facă mai bun, să mă bată în unele momente. Va trebui să găsesc mijloace să îi înving. S-a văzut că nu a fost totul perfect azi (duminică, n. red.), aş fi putut servi mai bine. Asta mă ajută să înţeleg că munca nu se termină niciodată, a mai spus Jannik Sinner.

Tenismanul italian Jannik Sinner a câştigat în premieră turneul US Open

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, a câştigat în premieră turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului 2024. L-a învins pe americanul Taylor Fritz (12 ATP) cu 6-3, 6-4, 7-5, în finala desfăşurată, duminică, la arenele Flushing Meadows din New York. Jannik Sinner, în vârstă de 23 ani, s-a impus după două ore şi 16 minute de joc, obţinând al doilea titlu de Mare Şlem al anului, după Australian Open, în ianuarie.

Sinner e 'cel mai bun jucător din lume', a recunoscut Fritz după finala US Open

Tenismanul american Taylor Fritz a recunoscut că Jannik Sinner este cel mai bun jucător din lume în prezent, după ce italianul l-a învins, duminică, la New York, în finala turneului US Open 2024.

A fost un meci dificil. Am avut un plan, am aplicat bine unele lucruri, dar am făcut foarte greşit altele, de exemplu, nu am lovit mingea aşa de bine pe cât speram, a afirmat americanul de 26 de ani, care a disputat prima sa finală de Mare Şlem. Mi-am ameliorat serviciul în setul al doilea, după ce am suferit în primul. În setul al treilea am reuşit să combin toate elementele, cu o lovitură de dreapta mai bună. Am fost în poziţia de a câştiga setul, dar el a jucat mai bine când am servit pentru set. Este cel mai bun jucător din lume în prezent, a subliniat Fritz.

Este este mult mai bun faţă de când l-am învins în două seturi la Indian Wells în 2021

E este mult mai bun faţă de când l-am învins în două seturi la Indian Wells în 2021, a mai spus americanul, adăugând: în principal la serviciu. Taylor Fritz, care nu depăşise până acum sferturile de finală la turneele de Mare Şlem, s-a felicitat pentru parcursul său de la Flushing Meadows, cu atât mai mult cu cât în niciun moment în aceste săptămâni nu am avut impresia că aş juca un tenis incredibil, după cum a mărturisit.

Am jucat solid, dar nimic nemaipomenit. Reverul meu ar fi putut fi mai bun, serviciul meu la fel. A fost foarte liniştitor să am un astfel de parcurs fiind pur şi simplu solid, a mai afirmat Fritz, conform Agerpres.

