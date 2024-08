Gabriela Ruse, victorie uriașă la US Open. A învins o dublă campioană de Grand Slam

Gabriela Ruse s-a calificat în turul al treilea la US Open după o victorie uriașă.

Gabriela Rus, locul 122 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul al treilea al turneului US Open, după ce a învins-o în două seturi, scor 6-4, 7-5, pe cehoaica Barbora Krejcikova (28 ani, 8 WTA).

Victoria este cu atât mai importantă pentru sportiva din România, venită din calificări, fiind primul său succes în fața dublei campioane de Grand Slam, la Roland Garros 2021 și Wimbledon 2024 (la ambele atât la simplu, cât și la dublu).

Românca s-a impus în o oră și 46 de minute de joc, în care a avut 8 ași și 3 duble greșeli, reușind 28 de lovituri câștigătoare, dar și 15 erori neforțate. Adversara sa, o jucătoare de calibru, a reușit 6 ași și 27 de lovituri câștigătoare, precum și 7 duble greșeli și 24 de erori neforțate.

În turul al treilea, Gabriela Ruse o va întâlni pe iberica Paula Badosa, pe care o conduce cu 1-0 în meciurile directe.

”Minunile” de la US Open, eliminate din primul tur

Bianca Andreescu (Canada) și Emma Răducanu (Marea Britanie), ambele jucătoare cu origini românești și foste campioane la US Open, au fost eliminate din primul tur la ediția din acest an a turneului de Gran Slam de la New York, în urma meciurilor disputate marți.



Andreescu, învingătoare la Flushing Meadows în 2019, s-a înclinat în trei seturi, 7-6 (5), 2-6, 4-6 în fața italiencei Jasmine Paolini, favorita numărul 5, finalista de la Roland Garros și Wimbledon.



Bianca Andreescu a fost mai combativă în primul set pe care l-a câștigat la tiebreak, dar le-a pierdut pe următoarele două, părăsind pentru prima oară turneul american în primul tur, în patru participări.

Răducanu, câștigătoarea trofeului la US Open în 2021, a fost eliminată tot în trei seturi, 1-6, 6-3, 4-6, de americanca Sofia Kenin, care are la rândul ei un trofeu de Grand Slam în palmares, cucerit în 2020 la Australian Open.



Kenin s-a impus în 2 ore și 11 minute și o va avea ca adversară în turul secund pe compatriota sa Jessica Pegula, favorita numărul șase, care a dispus cu 6-4, 6-3 de americanca Shelby Rogers.



Tott marți, japoneza Naomi Osaka, fostă numărul unu mondial, a obținut prima sa victorie după patru ani și jumătate în fața unei jucătoare din Top 10 WTA, învingând-o cu 6-3, 6-2 pe letona Jelena Ostapenko.



Poloneza Iga Swiatek, liderul autoritar al clasamentului WTA, a învins-o în două seturi, 6-4, 7-6 (6) pe Kamilla Rahimova din Rusia, iar în turul secund o va înfrunta pe japoneza Ena Shibahara, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News