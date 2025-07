Absență importantă la FCSB în confruntarea cu Shkendija din prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor

Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, a declarat, luni seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Skopje, că înfrângerea din Andorra, cu Inter Club d'Escaldes (scor 1-2), de săptămâna trecută, este o lecţie bună pentru formaţia sa în perspectiva meciului cu KF Shkendija, din prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

"Am venit aici cu un moral bun"

"Urmează a doua noastră întâlnire din Europa. Vom încerca din nou să ne calificăm în faza următoare. Mâine este primul joc al acestei duble şi am venit aici cu un moral bun după ce am reuşit să câştigăm ultimul meci, cel din campionat. Vrem să obţinem un rezultat cât mai bun posibil în perspectiva returului. Sper ca jocul nostru să fie mai bun decât la ultima partidă din Europa. Trebuie să fie mai bun.

Eu am mai spus, calitatea există în acest lot şi de aceea sunt sigur că această echipă va arăta din ce în ce mai bine cu fiecare joc. Ceea ce s-a întâmplat în Andorra a fost o lecţie bună pentru noi. Am înţeles că dacă nu dăm 100% la fiecare meci este posibil să întâmpinăm mari probleme. Am primit o palmă atunci fără să ne coste însă calificarea. Noi nu vrem să pierdem niciodată, dar uneori înfrângerile sunt bune pentru viitor", a explicat tehnicianul.

"Avem un lot bun şi numeros şi nu am nicio îndoială că vom găsi soluţii pentru a suplini absenţele"





"Avem un lot bun şi numeros şi nu am nicio îndoială că vom găsi soluţii pentru a suplini absenţele. Shkendija este echipa care a câştigat campionatul în sezonul precedent. Şi orice echipă care reuşeşte acest lucru, indiferent de ţară, înseamnă că are calitate. Nu poţi să câştigi nimic fără să ai calitate. Aşa că ne aşteptăm la un meci greu mâine, dar important este ceea ce facem noi. Trebuie să ne facem jocul nostru şi în acelaşi timp să îi respectăm pe adversari. Trebuie să fim serioşi şi concentraţi mâine pe teren", a adăugat Charalambous.

Dennis Politic nu va juca



Dennis Politic, care a acuzat o contuzie în ultimele zile, nu face parte din lotul formaţiei bucureştene pentru partida din Macedonia de Nord.



"Dennis Politic nu este cu noi în această deplasare. Nu poate juca în acest meci şi nu vrem să ne asumăm niciun risc în ceea ce îl priveşte. Pentru că rişti este posibil să pierzi jucătorul pentru o perioadă mult mai lungă. Aşa că vom vedea cât se îmbunătăţeşte starea lui când ne vom întoarce la Bucureşti şi dacă va putea juca în următorul nostru meci", a menţionat antrenorul.



Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia nord-macedoneană KF Shkendija, marţi, de la ora 21:00, pe National Arena Todor Proeski din Skopje, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, notează Agerpres.

