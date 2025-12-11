€ 5.0898
Alarmă la FCSB înainte de confruntarea cu Feyenoord, din Europa League! Probleme uriașe de lot: Vor avea doar trei rezerve
Data actualizării: 16:41 11 Dec 2025 | Data publicării: 16:39 11 Dec 2025

Alarmă la FCSB înainte de confruntarea cu Feyenoord, din Europa League! Probleme uriașe de lot: Vor avea doar trei rezerve
Autor: Andrei Itu

fcsb-echipa_16808600 FCSB / Sursa foto: Agerpres
 

FCSB se confruntă cu uriașe probleme de lot înaintea duelului cu Feyenoord din Europa League, de joi seară.

FCSB a anunțat că va avea doar 14 fotbaliști de câmp disponibili cu Feyenoord Roterdam. Presa olandeză a punctat dificultățile prin care va trece campioana României în meciul de joi seară, care va începe la ora 22, pe Arena Națională.

FCSB are doar trei rezerve în partida cu Feyenoord, din Europa League

"Probleme uriașe la adversara celor de la Feyenoord, FCSB, care are doar trei rezerve. FCSB se confruntă cu probleme uriașe de personal în perioada premergătoare meciului din Europa League împotriva lui Feyenoord.

Elias Charalambous, managerul clubului de top din România, va avea la dispoziție doar paisprezece jucători împotriva echipei de la Rotterdam", au scris presa olandeză.

Lista fotbaliștilor "roș-albaștri" care nu vor juca în FCSB - Feyenoord

Fotbaliștii de la FCSB care nu vor evolua diseară, contra Feyenoord sunt următorii: Daniel Bîrligea (accidentat), Denis Alibec (accidentat), David Miculescu (accidentat), Vlad Chiricheș (accidentat)
Dennis Politic (accidentat). Mihai Popescu (accidentat), Joyskim Dawa (accidentat), David Kiki (plecat la Cupa Africii), Alexandru Stoian (nu se află pe lista UEFA), Darius Olaru (suspendat), Ionuț Cercel (nu se află pe lista UEFA). 

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB contra Feyenoord, din Europa League

Prin urmare, așa ar putea arăta primul 11 contra olandezilor de la Feyenoord: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Tănase, Octavian Popescu - Thiam.

Vezi și - Charalambous şi Kopic, declaraţii după remiza albă de pe Arena Naţională

x close