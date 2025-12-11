€ 5.0898
Data publicării: 15:59 11 Dec 2025

PMB: Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale începând cu 2026
Autor: Crişan Andreescu

PMB
 

PMB anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:

Documentația poate fi consultată:

- pe pagina de internet a instituției – www.pmb.ro;

link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;

- la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marţi, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30-18.30.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22.12.2025.

- prin site-ul www.pmb.rohttps://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected]/ [email protected].

- prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Directia Asistență Tehnică şi Juridică;

- la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marţi, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30-18.30.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiului București, începând cu 2026”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea proiecte supuse dezbaterii publice, link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 02.02.2026.

