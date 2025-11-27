Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă lansează două cărți memorabile despre fericire și rugăciune

Asociația Neamul Strămoșesc în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și cu Editura Cartea Actuală 3C, organizează în data de 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I.C.Brătianu din București (vis-a-vis de Biserica Amzei) o prelegere de neuitat: FERICIREA ALTFEL - susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ.

Cu acest prilej vor fi prezentate și cele mai noi apariții editoriale ale Profesorului Ciomâzgă. Două cărți cu adevărat rare: ELOGII – IMNELE VIEȚII și FERICIREA ALTFEL.

Tema conferinței este una cu adevărat deosebită, inedită și de mare interes pentru toată lumea: FERICIREA.

Este bine cunoscut modul de prezentare a tuturor subiectelor pe care le propune și le prezintă Profesorul Ciomâzgă: rigoare, inedit, spectacular.

Și de data aceasta conferința va fi pe o logică argumentativă riguroasă determinată de o îndrăzneală intelectuală nemaivăzută.

Vor fi puse în lumină chestiuni care îți vor schimba nu doar înțelegerea a ceea ce-ai crezut despre FERICIRE, dar mai ales felul în care credeai că știi s-o cauți.

Cele două cărți și prelegerea nu sunt despre dezvoltare personală, ci despre o revoluție personală!

Adăugăm aici o scurtă declarație a autorului prelegerii FERICIREA ALTFEL și a celor două cărți memorabile:

„Aceste cărți, ca și altele din opera mea, au fost scrise în locuri depărtate, de retragere, sub răsuflarea rugăciunii.

Acum ele se apropie de inimile celor care vor auzi chemarea lor.

FERICIREA ALTFEL nu vorbește despre fericirea pe care o vânează lumea, ci despre aceea pe care sufletul a uitat-o.

Este o carte răscolitoare, necesară și de vindecare. O carte care arată omului că fericirea nu este un premiu, ci o stare mult așteptată.

Cealaltă carte, ELOGII - IMNELE VIEȚII este o culegere de cântări și de rugăciuni scrise în duh vechi, dar cu glas nou, pentru omul zbuciumat de astăzi.

FERICIREA ALTFEL și IMNELE VIETII -

două cărți,

două răspunsuri,

două mari semne ale timpului.”

Curând, aceste cărți, neînchipuit de frumoase, vor ajunge în mâinile celor ce le-au așteptat.

Curând, ele vor fi acolo unde le este locul: în librării, pe mese, în case, în suflete.

Două cărți care vorbesc despre ceea ce oamenii au pierdut, dar n-au încetat să caute: fericirea și rugăciunea.

Două cărți sub semnătura singurului scriitor apologet contemporan din România - Cornel Constantin CIOMÂZGĂ.

Evenimentul va avea loc joi, 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I.C.Brătianu din București, Str. Biserica Amzei nr.5 -7 (vis-a-vis de Biserica Amzei).

INVITAȚI:

Pr. Prof. Dr. Mihail Milea ( ucenicul Pr N. Steinhardt );

Dr. Cercetător lingvist Dana Melania Bădic și Grupul Tronos Junior - Dirijor Ioan Balaban.



INTRAREA VA FI LIBERĂ.

Este cadoul scriitorului CIOMÂZGĂ pentru cititorii și pentru semenii săi!