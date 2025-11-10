Restricții de circulație pe DN 1A, două nopți la rând, din cauza lucrărilor la Autostrada A0

Vor fi restricții de circulație pe DN 1A, două nopți la rând, din cauza lucrărilor la A0, unde se vor monta elementele unui pasaj al autostrăzii.
În noaptea zilelor de marți, 11 noiembrie, respectiv miercuri, 12 noiembrie, în intervalul orar 22:00 - 06:00, traficul pe DN 1A va fi restricționat pentru realizarea în condiții de siguranță a lucrărilor de montare a grinzilor aferente pasajului de pe autostrada A0. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, în exclusivitate pentru DCNews, când va fi gata segmentul A0 - Nord.
Pasajul aferent autostrăzii A0 va supratraversa drumul național în zona kilometrului 16+800 metri, din cadrul obiectivului ,,Proiectare si Execuție Autostrada de Centură București, Sector Nord, Lot 1, kilometrul 2+500 metri, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. De aceea, este necesară instituirea unor restricții de trafic pe DN 1A, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a lucrărilor.
Astfel, traficul rutier, pe sensul București-Buftea si retur, se va desfășura deviat, pe următoarea varianta ocolitoare:
DN 1A kilometrul 13+255metri - Sos. Chitila Pădure – DN 7 kilometrul 13+100 metri – DN 7 kilometrul 17+750 metri – DJ 602 - Str. Milano - Str. Agricultori - Str. Garoafelor – DN 1A kilometrul 18+850 metri.
Circulația riveranilor și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară va fi permisă pe sectoarele DN 1A cuprinse kilometrul 13+300 metri - kilometrul 16+850 metri, respectiv kilometrul 18+850 metri - kilometrul 16+860 metri, mai precizează autoritățile.
