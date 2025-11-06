Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a vorbit, într-un interviu la DC News, alături de analistul politic Bogdan Chirieac despre ce se întâmplă cu investițiile majore din infrastructura rutieră.

”Categoric, vom continua toate investițiile din infrastructura rutieră. Toate proiectele începute în mandatul trecut de către Sorin Grindeanu vor fi duse la capăt de mine și tot ce înseamnă proiecte noi vom face în așa fel încât să avem finanțare. Avem 468 de kilometri de la Craiova la Constanța, drum de mare viteză și autostradă”, a spus ministrul Ciprian Șerban.

Importanța segmentului A0 - Nord din Autostrada Bucureștiului. Când va fi gata

”Ce se întâmplă cu A0 - Nord de care e mare, mare nevoie? Vorbim despre Segmentul Nord al autostrazii A0”, a spus Bogdan Chirieac.

”A0 - Nord va fi gata anul viitor. Constructorul român UMB lucrează foarte bine și este în grafic. Avem și o firmă din China, care înregistrează ceva întârzieri, dar la finalul anului viitor va fi gata și A0 - Nord. Atunci, vom avea 100 de kilometri pe A0, practic, dați în circulație”, a răspuns ministrul Ciprian Șerban.

”Înseamnă că este o legătură directă între zona de nord a Capitalei și Portul Constanța. Dar cu mult așteptata și extrem de aglomerata Autostrada Moldovei, ce se întâmplă cu A7? Am avut, zilele trecute, și un reportaj de pe A7”, a zis Bogdan Chirieac.

Ce se întâmplă pe A7

”La ultimul segment Buzău - Pietroasele lucrează acum o asociere de firme, Nurol și Mayol. Va fi dată în circulație la sfârșitul acestei luni. Practic, vom putea circula de la București la Focșani, doar pe autostradă. Pentru finalul anului, avem în vedere deschiderea circulației, pe Autostrada Moldovei A7, până la Adjud - Răcăciuni. De asemenea, am semnat pentru Drumul Expres Focșani - Brăila săptămâna trecută. Mergem înainte și cu această investiție, pentru a face legătura cu Podul de la Brăila - Galați. Totodată, stadiul fizic al Drumului Expres Brăila - Galați este de peste 90% astăzi. Sunt aproximativ 11 kilometri de drum de mare viteză acolo și va fi dat în circulație cât mai curând. Încercăm să finalizăm toate investițiile în infrastructură, toate sunt foarte importante”, a spus Ciprian Șerban.

”A7 va fi finalizată, în 2026, până la Siret”

”Dacă vorbim de A7, va fi gata, anul viitor, până la Siret. Anul viitor, în decembrie, va fi gata până la Siret. Avem deja semnat și avem finanțare pentru contractul Suceava - Pașcani. Mai avem Suceava - Siret, ultimul tronson, care va intra pe programul SAFE, programul european de înarmare. Deci, Suceava - Siret și Suceava - Pașcani vor fi finanțate pe programul SAFE, inclusiv capete de A8. Ultimul tronson din A7 Suceava - Siret este format din 3 segmente, unul de drum expres și două de autostradă. Am avut discuții cu cei din companie și am hotărât să facem tot tronsonul respectiv în drum expres, pentru a ne încadra în banii pe care îi primim de pe SAFE și a și grăbi finalizarea”, a spus Ciprian Șerban.

”Drumul expres autentic este tot autostrada, doar cu benzi un pic mai înguste”, a completat Bogdan Chirieac.

”Și viteza de circulație un pic mai redusă de la 130 km/oră la 110 km/oră”, a zis Ciprian Șerban.

”Asta înseamnă că din cei 16 miliarde de euro, a doua alocare ca valoare din programul SAFE, de înarmare europeană, pentru România, în jur de 30% puteți lua din SAFE”, a spus Bogdan Chirieac.

Finanțare prin SAFE

”În jur de 5 miliarde putem să extragem din SAFE. Ne ajută mult. Mai avem și la Galați, unde nu există centură. Există o bază militară și nu există infrastructură, adică dacă dorești să ajungi la baza militară cu tancuri, camioane etc. trebuie să treci cu ele prin centrul orașului. Prin urmare, am avut o discuțe cu președintele CJ Galați, care mi-a adus la cunoștință acest aspect. Am avut o discuție și cu domnul Moșteanu, deoarece este o bază operată NATO acolo.

Am înțeles că se dorește și dublarea capacității. Astfel, găsim finanțare tot în SAFE, în jur de 200 milioane de euro ar costa, nu ar fi foarte mulți bani. Cred că reușim să o finanțăm și aceasta. Orice leu intrat în infrastructură înseamnă bani la economia țării. Și asta trebuie să înțeleagă toți”, a spus Ciprian Șerban.

”Cu privire la A8, avem finanțare pe SAFE, pe capetele de A8, Pașcani - Iași - Ungheni. Vom lega Iași de București pe autostradă. Vom circula, la un moment dat, pe 380 de kilometri de autostradă, dacă nu mă înșel.

Când va fi gata Autostrada Transilvaniei

Cu privire la Autostrada Transilvania, lucrăm și acolo. Total km deschiși circulației sunt 123,05 km, dintr-un total de 270 km. Se circulă pe 104 km. între Târgu Mureș - Nădășelu. De asemenea, se circulă pe încă 13,55 km (Nusfalau - Suplacu de Barcău) și 5,5 km. (Biharia - Borș).

Teoretic, la final de 2027, ar trebui să circulăm pe toată Autostrada Transilvania, cu excepția Tunelului Meseș, care va fi gata în 2030-2031. Este foarte complexă lucrare la acest tunel, cred că în 2031 va fi gata lucrarea”, a mai declarat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, la DC News.

