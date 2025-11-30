Treziții în conștiință ai lui Călin Georgescu, sectă fanatică legată de wokism - descrierea lui Adrian Papahagi despre georgism

”Am avut ieri seară un excelent dialog cu Prof. Nicu Gavriluță și cu un public ieșean inteligent și interesat la Ateneul Național. Ca dovadă, întrebările s-au întins până la 9 seara.

M-a impresionat mai ales intervenția unei eleve brici de inteligente, care intenționează să studieze Medicina.

Avem mulți tineri foarte deștepți în țara asta. Am prezentat ideologiile totalitare ca religii seculare (sau politice, sau de substituție: Ersatzreligionen). Unele religii politice se opun creștinismului (precum comunismul), altele îl clamează (ca legionarismul). Unele sunt păgâne (ca nazismul și fascismul), altele au mecanisme gnostice (genderismul woke pretinde că sufletul e prizonier al unui corp masculin sau feminin oprimant, care trebuie ignorat sau mutilat). În timp ce misiunea politicului este administrarea cotidianului (țevi, impozite, străzi, reglementări, apărare etc.), religiile politice au pretenția de a oferi comunității un sens, și adesea promit raiul pe pământ.

Georgismul descris de A. Papahagi

Sigur, nu puteam ocoli georgismul, un amestec de național-comunism și legionarism propagat de un guru care a creat în jurul său o sectă fanatică. Delirant pentru orice om educat, dar convingător pentru membrii sectei sale, Georgescu amestecă elemente și simboluri creștine și gnostice, păgâne și ezoterice. Trezirea în conștiință e o formulă gnostică: doar cei astfel iluminați de guru percep adevărul ascuns al lumii, conspirația universală. Ei devin treji - woke.

Deloc surprinzător, wokeismul și “trezirea în conștiință” au multe în comun. Hristos a separat cele ale Cezarului de cele ale Lui Dumnezeu, religiile seculare le amestecă. El a promis mântuirea în Cetatea Lui Dumnezeu, religiile politice o promit încă din lumea această. El a oferit omului demnitatea persoanei și o comunitate universală, religiile politice exacerbează comunitarismul (de neam, rasă, “gen”). El a predicat iubirea de aproapele, religiile politice mobilizează mai ales ura (pentru Occident, străini, evrei, bogați, bărbați albi heterosexuali etc.).

Cu asta mi-am făcut datoria de intelectual în cetate și mă întorc la Cluj, la manuscrisele mele medievale” notează Adrian Papahagi, pe Facebook.