DCNews Politica Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv
Data actualizării: 15:17 17 Dec 2025 | Data publicării: 14:45 17 Dec 2025

Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv
Autor: Doinița Manic

Răzvan Cuc arestat preventiv Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Sursa Foto: Agerpres
 

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost plasați în arest preventiv.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost emisă de Tribunalul București. Aceeași măsură a fost luat și pentru omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe.

Decizia magistraților vine după ce procurorii DNA au făcut marți, 16 decembrie, percheziții într-un dosar ce ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Mita ar fi fost de 6% din valoarea contractului.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, au fost ulterior reținuți de DNA, iar astăzi au fost prezentați în fața instanței, unde s-a luat decizia instituirii arestului preventiv.

VEZI ȘI: Poziția RAR în cazul lui Răzvan Cuc: Nu există date că angajații ar fi implicați

Ce acuzații i se aduc lui Răzvan Cuc

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în epoca Dragnea, este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită către șeful Registrului Auto Român (RAR), pentru atribuirea unui contract de 23 de milioane de lei. Cătălin Daniel Bușe, administratorul firmei care a primit contractul, este acuzat în acest dosar de dare de mită. Potrivit referatului procurorilor,  directorul RAR, Mihai Alecu, este cel care a formulat denunțul la DNA, după ce i s-a propus această șpagă. El ale calitatea de martor în acest dosar.

"În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.

Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului", a transmis DNA.

