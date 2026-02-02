Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a rupt tăcerea și și-a arătat ceasul de la mâncă, după ce a fost acuzat în spațiul public că poartă un ceas scump, în valoare de sute de mii de euro, care nu apare în declarația sa de avere, în timp ce românii se confruntă cu sărăcie și taxe mărite.

Astăzi, Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnaliștii aflați pe holurile Parlamentului în legătură cu acest ceas, moment în care premierul s-a enervat, fiind vădit deranjat de informațiile false care circulă despre el în spațiul public.

Ilie Bolojan: Este un ceas ieftin

VEZI ȘI: UPDATE: Tensiunile din PNL, abordate în forurile interne ale partidului. Vot pentru Bolojan. Prima „bătălie”, decisă cu un scor strâns

”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți!”, a spus premierul, nervos, precizând că ”este un ceas ieftin”.

Apoi, el le-a arătat jurnaliștilor ceasul pe care îl avea în acel moment la mână, pentru a le demonstra că nu este un Patek Philippe, așa cum se vehiculase, ci un ceas ieftin de la Timex (brand cu sediul în SUA, dar cu producție în China sau Filipine). Analizând prețurile de pe un site care vinde astfel de ceasuri observăm că prețul ceasurilor bărbătești de la această marcă se situează între 200 și 700 de lei. Doar unele ediții speciale pot ajuge la 500-700 de euro.

Ceasul Patek Philippe (produs în Elveția, cu calendar perpetuu/fazele lunii), despre care se vehiculase că îl poartă, este un ceas de lux și costă aproximativ 200 de mii de euro. Deși cele două modele pot părea a fi asemnătoare privite de la distanță, au totuși detalii clare care le diferențiază.