€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Marea greșeală a lui Ilie Bolojan, conform lui Claudiu Năsui: A tras la țintă, dar nu la cea care trebuia / video
Data publicării: 17:58 29 Ian 2026

EXCLUSIV Marea greșeală a lui Ilie Bolojan, conform lui Claudiu Năsui: A tras la țintă, dar nu la cea care trebuia / video
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Claudiu Năsui, deputat USR, l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru măsurile aplicate.

În opinia deputatului USR Claudiu Năsui, marea greșeală făcută de Ilie Bolojan este aceea că a făcut exact ceea ce a promis că nu va face, în campania electorală. Potrivit acestuia, creșterile de taxe afectează nu doar PNL și USR, ci și economia României.

„Critica pe care o fac eu Guvernului Bolojan este că a implementat niște politici despre care nu doar că nu s-a vorbit în campania electorală, ci s-a vorbit invers. S-a zis că dacă iese Călin Georgescu o să crească taxele. Foarte bine că n-a ieșit. Dar au crescut taxele. Asta a fost o mare greșeală, care va face rău nu doar electoratului PNL și USR, dar și economiei. Este vorba de o oportunitate ratată. Eu nu văd alt proiect politic acum al unui premier, care să vină și să facă acum reformele care trebuiau făcute.

Domnul Bolojan avea o aură, iar eu credeam că e singurul care are puterea politică să împingă genul acesta de reforme. El nu le-a împins. A tras la altă țintă, dar la cea a creșterii taxelor“, a explicat Năsui.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!

Ministerul care ar trebui să nu existe. Claudiu Năsui, precizări

În privința numărului mare de ministere din actualul Guvern al României, deputatul USR e de părere că Ministerul Economiei ar trebui să nu existe.

„Statul Român are nevoie de un Minister al Apărării, al Mediului, etc. dar eu nu sunt sigur dacă are nevoie de un Minister al Economiei, de exemplu. Întotdeauna am spus că Ministerul Economiei administrează niște companii și niște scheme de ajutor de stat, care reprezintă 80% din activitate. 

Eu cred că acele companii ar trebui privatizate urgent. Schemele acestea de ajutor de stat doar distorsionează concurența și nu sunt decât o redistribuție de la toți, prin taxe, către o minoritate conectată. Nu fac decât să distorsioneze structura de producție și alocarea activelor. Capitalismul nu înseamnă să faci afaceri pe banii statului, ci pe bani privați. Altfel e doar socializare a pierderilor și privatizarea profiturilor“, a mai spus Claudiu Năsui, la emisiunea Ce Se Întâmplă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
claudiu năsui
crestere taxe si impozite
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 30 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 33 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 34 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close