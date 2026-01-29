În opinia deputatului USR Claudiu Năsui, marea greșeală făcută de Ilie Bolojan este aceea că a făcut exact ceea ce a promis că nu va face, în campania electorală. Potrivit acestuia, creșterile de taxe afectează nu doar PNL și USR, ci și economia României.

„Critica pe care o fac eu Guvernului Bolojan este că a implementat niște politici despre care nu doar că nu s-a vorbit în campania electorală, ci s-a vorbit invers. S-a zis că dacă iese Călin Georgescu o să crească taxele. Foarte bine că n-a ieșit. Dar au crescut taxele. Asta a fost o mare greșeală, care va face rău nu doar electoratului PNL și USR, dar și economiei. Este vorba de o oportunitate ratată. Eu nu văd alt proiect politic acum al unui premier, care să vină și să facă acum reformele care trebuiau făcute.

Domnul Bolojan avea o aură, iar eu credeam că e singurul care are puterea politică să împingă genul acesta de reforme. El nu le-a împins. A tras la altă țintă, dar la cea a creșterii taxelor“, a explicat Năsui.

Ministerul care ar trebui să nu existe. Claudiu Năsui, precizări

În privința numărului mare de ministere din actualul Guvern al României, deputatul USR e de părere că Ministerul Economiei ar trebui să nu existe.

„Statul Român are nevoie de un Minister al Apărării, al Mediului, etc. dar eu nu sunt sigur dacă are nevoie de un Minister al Economiei, de exemplu. Întotdeauna am spus că Ministerul Economiei administrează niște companii și niște scheme de ajutor de stat, care reprezintă 80% din activitate.

Eu cred că acele companii ar trebui privatizate urgent. Schemele acestea de ajutor de stat doar distorsionează concurența și nu sunt decât o redistribuție de la toți, prin taxe, către o minoritate conectată. Nu fac decât să distorsioneze structura de producție și alocarea activelor. Capitalismul nu înseamnă să faci afaceri pe banii statului, ci pe bani privați. Altfel e doar socializare a pierderilor și privatizarea profiturilor“, a mai spus Claudiu Năsui, la emisiunea Ce Se Întâmplă.