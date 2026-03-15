Miza vizitei Regelui Charles în SUA. Toate detaliile au fost deja puse la punct

Secretarul adjunct privat al regelui Charles, Theo Rycroft, și secretarul privat al reginei Camilla, Sophie Densham, s-ar fi aflat luna trecută la Washington, D.C. pentru a „pregăti terenul” pentru vizita programată în aprilie.

Surse din interiorul Buckingham Palace au declarat că inițial evenimentul trebuia să fie o celebrare simplă, însă „se transformă rapid în cel mai dificil test de până acum al abilităților lui Charles ca suveran și diplomat”, potrivit publicației i Paper.

Familia regală l-a primit cu mare fast pe președintele SUA, Donald Trump, și pe prima doamnă Melania Trump, în septembrie anul trecut, în cadrul unei vizite de stat organizate în Marea Britanie, chiar dacă regele Charles ar fi avut unele rezerve, conform sursei citate.

Vizita Regelui Charles coincide cu aniversarea a 250 de ani de la fondarea SUA

Guvernul britanic a insistat pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Londra și Washington și a susținut organizarea unei a doua vizite de stat fără precedent. După succesul acesteia, Donald Trump a sugerat o vizită oficială a regelui și reginei în aprilie, pentru a coincide cu aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Totuși, pe fondul escaladării tensiunilor internaționale, apar apeluri pentru anularea completă a deplasării. Trump se află în centrul unui scandal major legat de Jeffrey Epstein, iar implicarea sa în escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu complică situația. În plus, declarațiile sale controversate despre Groenlanda și despre politica de imigrație a SUA au amplificat tensiunile.

Situația este complicată și de disputa publică dintre prim-ministrul britanic Keir Starmer și Donald Trump, generată de reticența Marii Britanii de a se implica în conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui fost consilier regal de rang înalt, oficialii de la Whitehall ar dori să îl vadă pe regele Charles la Washington „cât mai curând posibil”, chiar dacă Trump nu îl apreciază pe Starmer. În schimb, respectul lui Trump pentru familia regală ar fi „sincer”.

Același consilier susține că regele ar putea juca rolul unui „plasture diplomatic” pentru relațiile tensionate dintre cele două țări.