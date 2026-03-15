€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
Miza vizitei Regelui Charles în SUA. Toate detaliile au fost deja puse la punct
Data publicării: 09:17 15 Mar 2026

Miza vizitei Regelui Charles în SUA. Toate detaliile au fost deja puse la punct
Autor: Bogdan Bolojan

regele charles Regele Charles al III-lea al Regatului Unit. Sursa foto: Agerpres

Regele Charles III și regina Camilla ar putea efectua o vizită în Statele Unite în luna aprilie, într-un moment în care relațiile dintre Londra și Washington traversează o perioadă delicată, iar autoritățile britanice încearcă să mențină un dialog cât mai apropiat cu administrația americană.

Secretarul adjunct privat al regelui Charles, Theo Rycroft, și secretarul privat al reginei Camilla, Sophie Densham, s-ar fi aflat luna trecută la Washington, D.C. pentru a „pregăti terenul” pentru vizita programată în aprilie.

Surse din interiorul Buckingham Palace au declarat că inițial evenimentul trebuia să fie o celebrare simplă, însă „se transformă rapid în cel mai dificil test de până acum al abilităților lui Charles ca suveran și diplomat”, potrivit publicației i Paper.

Familia regală l-a primit cu mare fast pe președintele SUA, Donald Trump, și pe prima doamnă Melania Trump, în septembrie anul trecut, în cadrul unei vizite de stat organizate în Marea Britanie, chiar dacă regele Charles ar fi avut unele rezerve, conform sursei citate. 

Vizita Regelui Charles coincide cu aniversarea a 250 de ani de la fondarea SUA 

Guvernul britanic a insistat pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Londra și Washington și a susținut organizarea unei a doua vizite de stat fără precedent. După succesul acesteia, Donald Trump a sugerat o vizită oficială a regelui și reginei în aprilie, pentru a coincide cu aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Totuși, pe fondul escaladării tensiunilor internaționale, apar apeluri pentru anularea completă a deplasării. Trump se află în centrul unui scandal major legat de Jeffrey Epstein, iar implicarea sa în escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu complică situația. În plus, declarațiile sale controversate despre Groenlanda și despre politica de imigrație a SUA au amplificat tensiunile.

Situația este complicată și de disputa publică dintre prim-ministrul britanic Keir Starmer și Donald Trump, generată de reticența Marii Britanii de a se implica în conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui fost consilier regal de rang înalt, oficialii de la Whitehall ar dori să îl vadă pe regele Charles la Washington „cât mai curând posibil”, chiar dacă Trump nu îl apreciază pe Starmer. În schimb, respectul lui Trump pentru familia regală ar fi „sincer”.

Același consilier susține că regele ar putea juca rolul unui „plasture diplomatic” pentru relațiile tensionate dintre cele două țări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

charles
trump
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 26 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 29 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 41 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 50 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 58 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 46 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close