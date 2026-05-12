Grecia ia măsuri împotriva turismului de masă: Noi reguli pentru turiști și dezvoltatori

Guvernul elen a prezentat luni un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare, după ce Banca Centrală a Greciei (BoG) a anunţat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 milioane anul trecut, transmite DPA, conform Agerpres.

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat la o conferinţă de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor şi infrastructurii.

Şi ministrul Mediului, Stavros Papastavrou, a descris programul ca "o reformă istorică".

Regiunile vor fi subîmpărţite în funcţie de impactul turismului, destinaţiile populare, cum ar fi insulele Rodos, Kos, Santorini şi Mykonos trebuind să îndeplinească condiţii mai stricte pentru lucrările de construcţii. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel mult 100 de paturi.

În sezonul de vârf, Santorini şi Mykonos sunt percepute ca supraaglomerate, rezidenţii se plâng de ani de zile de congestionarea traficului, deficitul de apă, majorarea chiriilor şi supraîncărcarea infrastructurii.

VEZI ȘI: Turismul în Grecia crește semnificativ: Peste 43 de milioane de vizitatori și venituri record

Reguli mai stricte pentru construcțiile turistice

Reglementările din domeniul construcţiilor vor fi mai stricte, noi hoteluri în afara regiunilor unde se construieşte în mod oficial fiind permise doar pe marile proprietăţi. În funcţie de regiune, marile proprietăţi ar trebui să aibă cel puţin opt - 16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul.

De asemenea, regiunile de coastă vor fi mai bine protejate, nefiind permisă construirea de clădiri la mai puţin de 25 metri de mare. Singurele excepţii sunt pentru rutele de acces şi de evacuare.

Toată legislaţia va intra în vigoare la finalul lunii iunie.

Până în 2040, numărul turiştilor ar urma să ajungă la 55 milioane, o creştere cu 18 milioane faţă de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să fie de 36 miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform previziunilor Băncii Greciei.



VEZI ȘI: Șoc în Grecia: O dronă cu 100 de kg de explozibil, descoperită lângă Lefkada