Abrudean, apropiat al lui Ilie Bolojan, semnal către PSD: Cine se așteaptă la breșe în PNL, să stea liniștiți

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară, despre intrarea PNL în Opoziție, că, odată cu această mișcare, ”este loc de o reformare a Partidului Naţional Liberal. Acest lucru se poate face prin organismele statutare şi un Congres este o soluţie. (...) Nu vorbesc de înlăturarea nimănui, pentru că nu vorbim de a înlătura pe cineva, până la urmă poziţiile unor colegi le aparţin, până la urmă au dreptul să aibă poziţii diferite faţă de conducerea partidului din care fac parte. La vot se vede care este poziţia finală a fiecărui coleg, la vot am văzut poziţia".

Ședințe după ședințe în PNL: concluzia e aceeași

Mircea Abrudean a mai spus că ”din punctul meu de vedere şi al multor colegi din ţară, cred că e nevoie de o reformă a Partidului Naţional Liberal şi acest lucru trebuie făcut în organismele statutare”. Conform acestuia, Biroul Permanent Naţional al PNL a luat decizia de intrare în opoziţie ”în deplină” cunoştinţă de cauză şi conform prevederilor statutare.

”Nu există dubii aici. Fiecare lider şi fiecare preşedinte care a luat parte la această decizie a avut sau nu un mandat din partea colegilor din Birourile Judeţene şi şi-a asumat această decizie în cunoştinţă de cauză. Ulterior, am văzut că alţi colegi au făcut şedinţe unde s-a ajuns la aceeaşi concluzie. Deci, nu văd de ce ar fi nevoie de o consultare mai amplă, mai largă, atât timp cât această decizie a fost, practic, o reconfirmarea unor decizii anterioare”, a explicat Mircea Abrudean.

Mesaj pentru cei care se așteaptă la ”breșe” în PNL

Legat de faptul că PSD aşteaptă ca PNL să se răzgândească, preşedintele Senatului a spus: ”PNL a stabilit ceea ce îşi doreşte - să meargă în opoziţie, asta este decizia forumului de conducere statutar care poate să ia această decizie, în ciuda celor ce ne recomandă, alţi colegi din alte partide, pentru că înţeleg că fiecare e specialist în statutul altui partid acum”.

”Deocamdată, PNL a luat această decizie şi merge înainte cu această decizie. Cred că trebuie respectată şi cred că toţi cei care aşteaptă să existe breşe, să existe alte propuneri pot să aştepte liniştiţi”, a completat el.

În opinia sa, popularitatea de care se bucură în prezent Ilie Bolojan este "o reconfirmare a faptului că ceea ce a făcut a făcut foarte bine": ”Asta înseamnă că ceea ce se întâmplă în spaţiul public, această susţinere nemaiîntâlnită cred pentru un premier demis îngrijorează şi, din punctul nostru de vedere, e o reconfirmare a faptului că ceea ce a făcut Ilie Bolojan a făcut foarte bine. (...) Aţi văzut că nu este (susţinere) doar în online, este şi în spaţiul public, în general, când participă undeva premierul şi am avut recent un astfel de episod. Asta este părerea celor care îl susţin pe Ilie Bolojan şi nu cred că ar trebui contestat în niciun fel acest lucru”.