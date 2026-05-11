DCNews Stiri Georgiana Teodorescu solicită sprijin european pentru sectorul nuclear și protejarea agriculturii
Data publicării: 11 Mai 2026

Georgiana Teodorescu solicită sprijin european pentru sectorul nuclear și protejarea agriculturii
Autor: Elena Aurel

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu

Georgiana Teodorescu cere alocarea de fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului nuclear și susținerea agriculturii, prin intermediul Fondului European pentru Competitivitate (ECF).

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu a inițiat mai multe amendamente la proiectul de regulament care vizează crearea Fondului European pentru Competitivitate (ECF).

Propunerile urmăresc corectarea unor dezechilibre importante din mecanismele de finanțare europeană, cu accent pe suveranitatea energetică și securitatea alimentară a Uniunii Europene, având beneficii directe asupra economiei României. 

Sectorul nuclear, element-cheie pentru independența energetică

Ținând cont de contextul crizei energetice în care ne aflăm, Georgiana Teodorescu a cerut recunoașterea oficială a tehnologiilor nucleare drept eligibile pentru sprijin direct prin toate mecanismele financiare ale noului Fond pentru Competitivitate. 

Amendamentele urmăresc înlăturarea restricțiilor care au exclus anterior sectorul nuclear de la finanțarea prin programul InvestEU și solicită ca viitorul Fond pentru Competitivitate să asigure resurse pentru funcționarea și dezvoltarea de noi centrale nucleare, precum și pentru infrastructura ciclului combustibilului. 

Mai mult decât atât, Georgiana Teodorescu propune includerea în finanțare a proiectelor de refacere și repornire a siturilor de extracție a uraniului închise sau suspendate în Uniunea Europeană, pe care le consideră importante pentru securitatea energetică pe termen lung. 

Europarlamentarul român atrage atenția că întregul proces de investiții ar trebui să includă și cercetarea aplicată în domeniul nuclear, astfel încât cadrul juridic să fie clar și predictibil pentru investitori. 

Agricultura, sector esențial pentru autonomia Uniunii Europene

Având în vedere contribuția fermierilor români la securitatea alimentară europeană, amendamentele propuse vizează includerea agriculturii în mecanismele de competitivitate ale Uniunii Europene, dincolo de schema tradițională a subvențiilor. 

Europarlamentarul român susține direcționarea unor investiții semnificative către infrastructura agroalimentară, inclusiv dezvoltarea sistemelor de gestionare a apei și extinderea rețelelor energetice în zonele rurale.

Totodată, ea pune accent pe digitalizarea agriculturii, îmbunătățirea conectivității la sate și folosirea datelor pentru eficientizarea și consolidarea lanțurilor de aprovizionare. 

Un alt amendament prevede acordarea unei atenții speciale statelor membre care au granițe terestre cu țări aflate în război, cum este și România, pentru a asigura continuitatea producției agricole în perioade de criză.

Măsuri pentru debirocratizarea subvențiilor agricole

De asemenea, eurodeputatul român a cerut simplificarea procedurilor pentru fermierii care beneficiază de subvenții agricole (PAC) și care vor accesa acest nou fond, precum și consolidarea controlului democratic prin adoptarea programelor de lucru prin acte delegate, pentru a spori responsabilitatea politică în fața cetățenilor.

„Energia nucleară și agricultura nu sunt doar sectoare economice, ci piloni de securitate națională și europeană. Prin aceste amendamente, ne asigurăm că România poate utiliza fondurile europene pentru a-și valorifica resursele naturale și expertiza tehnică, protejând în același timp buzunarele cetățenilor în fața prețurilor la energie și garantând că masa românilor rămâne plină cu produse de calitate”, a spus Georgiana Teodorescu.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.
 

