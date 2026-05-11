Trump respinge categoric răspunsul Iranului la propunerile americane: E total inacceptabil!
Data publicării: 11 Mai 2026

Trump respinge categoric răspunsul Iranului la propunerile americane: E total inacceptabil!
Autor: Elena Aurel

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a respins dur răspunsul Iranului la propunerile SUA de încetare a războiului.

Preşedintele american Donald Trump a respins brutal duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, agitând din nou ameninţările la adresa Teheranului, acuzat că şi-a vizat vecinii din Golf, notează AFP şi Agerpres.

"Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor reprezentanţi ai Iranului. Nu-mi place deloc! ESTE TOTAL INACCEPTABIL!", a scris cu majuscule preşedintele american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa, Truth Social.

La mai bine de o lună de la începutul armistiţiului dintre cei doi beligeranţi, negocierile par mai mult ca niciodată în impas, iar speranţele de soluţionare sunt nebuloase, niciuna dintre părţi nedezvăluind public propunerile sale.

După zile de aşteptare, Iranul a anunţat duminică după-amiază că a răspuns planului american, dar fără a oferi detalii.

Televiziunea de stat iraniană a relatat doar că răspunsul Teheranului, transmis prin intermediul mediatorului pakistanez, a fost "concentrat pe încheierea războiului (...) pe toate fronturile, în special în Liban, şi pe garantarea securităţii navigaţiei maritime".

Propunerea Iranului privind Strâmtoarea Ormuz

Potrivit Wall Street Journal (WSJ), care citează surse familiarizate cu dosarul, propunerea Teheranului prevede o redeschidere treptată a Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a blocat-o de la începutul ostilităţilor pe 28 februarie, şi o ridicare simultană a blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Potrivit cotidianului american, Teheranul este, de asemenea, pregătit să "dilueze" o parte din uraniul său îmbogăţit şi să trimită restul către o "ţară terţă".

Washingtonul şi multe ţări suspectează Teheranul că doreşte să se doteze cu arme nucleare prin îmbogăţirea uraniului, lucru pe care îl neagă, apărându-şi dreptul la energie nucleară civilă.


