Garden Party: În grădina Palatului Elisabeta, Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit sărbătoarea zilei de 10 Mai

În grădina Palatului Elisabeta, Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit sărbătoarea zilei de 10 Mai.

Anul acesta se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată, așadar, deopotrivă României și Republicii Moldova.

Au fost prezenți peste 4.000 de români din toate județele țării și raioanele Republicii Moldova. Au luat parte demnitari reprezentând Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituțională și Banca Națională ale celor două țări, membri ai Academiei Române și ai Academiei de Științe a Republicii Moldova, un mare număr de ambasadori străini acreditați la București, precum și personalități marcante din societatea civilă, din mediul economic, din lumea artei, a științei și a sportului. Au fost de față reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Catolice, ai Bisericii Protestante, ai Cultului Mozaic și ai Cultului Musulman din România.

Și-au dat concursul Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul și Cavaleria Jandarmeriei Naționale.

Au participat furnizori regali din România și Republica Moldova, care au oferit musafirilor Familiei Regale din produsele companiilor lor. La dispoziția invitaților a fost pus un stand cu cărți regale de la Curtea Veche Publishing.

