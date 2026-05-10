DCNews Stiri Donald Trump: Iranul nu va mai râde mult timp de SUA. O fac de 47 de ani
Data publicării: 10 Mai 2026

Donald Trump: Iranul nu va mai râde mult timp de SUA. O fac de 47 de ani
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua Președintele american Donald Trump anunță suspendarea „Proiectului Libertate”. Sursa foto: Agerpres

Iranul "nu-şi va mai bate joc" de America, afirmă președintele Donald Trump în pline negocieri.

Preşedintele american Donald Trump a acuzat duminică Iranul că-şi bate joc de SUA de decenii şi a promis că "ei nu vor mai râde foarte mult timp", fără a comenta informaţia potrivit căreia Iranul a răspuns planului american vizând să capăt într-un mod durabil războiului, relatează AFP și Agerpres.

"Iranul duce cu vorba SUA şi restul lumii de 47 de ani", a scris Trump pe platforma sa Truth Social. Ei "îşi bat joc de ţara noastră, care şi-a regăsit de acum grandoarea, dar nu vor mai râde foarte mult timp", a adăugat el.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat duminica aceasta că ţara sa a primit deja răspunsul guvernului iranian la ultima propunere de pace prezentată de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Golful Persic, potrivit EFE.

Răspunsul Iranului la propunerea SUA: Teheranul își dorește „încheierea războiului şi securitatea maritimă"

Sharif a dezvăluit că generalul Asim Munir l-a informat cu privire la primirea documentului iranian, deşi a evitat să ofere detalii despre conţinutul acestuia din motive de securitate diplomatică.

"Şeful armatei mi-a spus acum câteva clipe că răspunsul Iranului a fost primit. Nu pot oferi mai multe detalii", a declarat premierul în faţa conducerii militare şi politice a ţării.

Prim-ministrul pakistanez a subliniat rolul istoric jucat de Islamabad în readucerea Teheranului şi a Washingtonului la masa negocierilor după mai bine de un deceniu. "Pentru a instaura pacea în (...) Iran, Pakistanul depune eforturi sincere. În acest sens, nu numai că am convins părţile să încheie un armistiţiu, ci am jucat un rol cheie", a subliniat acesta.

Confirmarea faptului că răspunsul Iranului se află deja în posesia Pakistanului intervine după anunţul unui atac cu dronă asupra unei nave comerciale în apele teritoriale ale Qatarului duminică aceasta.

