Luare de ostatici într-o bancă din Germania. Poliția lansează o operațiune de amploare
Data publicării: 08 Mai 2026

Luare de ostatici într-o bancă din Germania. Poliția lansează o operațiune de amploare
Autor: Tiberiu Vasile

Sursă foto:@theslyuda on X

Poliția din Germania a anunțat vineri că desfășoară o intervenție în urma unei luări de ostatici produse la o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig.

Știre în curs de actualizare...

Update 2:

Autoritățile sunt foarte prudente în ceea ce privește divulgarea informațiilor, chiar și  în modparțial „pentru că cineva ar putea asculta”.

Poliția presupune că și cei care au luat ostatici urmăresc relatările din presă. În acest context, autoritățile au solicitat înțelegere din partea publicului. „Trebuie să așteptăm și să vedem cum evoluează situația în următoarele minute și ore”, a declarat purtătorul de cuvânt. Ulterior, poliția va oferi un raport detaliat.

Sursă foto:@theslyuda on X

Update 1:

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat: „În acest moment, se crede că în interiorul băncii se află mai mulți atacatori și mai mulți ostatici. Unul dintre ostatici este șoferul unui vehicul de transport valori.” Situația la fața locului este în prezent stabilă. „Nu există niciun pericol pentru cetățenii aflați în afara perimetrului izolat.”

Poliția nu a oferit deocamdată informații suplimentare. Nu se știe exact câte persoane sunt ținute ostatice în interiorul băncii. De asemenea, nu este clar dacă și în ce mod sunt înarmați atacatorii. Pe rețelele de socializare circulă zvonuri potrivit cărora unii dintre suspecți ar fi reușit deja să fugă. Poliția nu a comentat încă aceste informații.

Sursă foto:@theslyuda on X

Știre inițială:

Forțele de ordine germane desfășoară o amplă operațiune după ce a fost semnalată o luare de ostatici în zona centrală a orașului Sinzig, în vestul landului Renania-Palatinat, potrivit Reuters.

Potrivit autorităților, intervenția este în plină desfășurare încă de la ora 9:00 (10:00, ora României), după ce incidentul a avut loc la o sucursală Volksbank din localitate.

Unități de intervenție specială au fost mobilizate către centrul orașului, în timp ce elicoptere ale poliției survolează constant zona Sinzig.

Unul dintre angajați a fost abordat și amenințat de un bărbat necunoscut

În cursul dimineții, un vehicul de transport valori a oprit în fața unei bănci, iar unul dintre angajați a coborât pentru a intra în clădire. Potrivit publicației BILD, acesta ar fi fost abordat și amenințat de un bărbat necunoscut.

Surse citate de presa germană susțin că atât presupusul atacator, cât și angajatul băncii s-ar afla în prezent în zona camerei de valori a instituției.

La fața locului, în fața sucursalei Volksbank, a fost mobilizat un grup important de forțe de ordine, în timp ce vehiculul de transport bani a rămas blocat în fața intrării.

Autoritățile au izolat complet centrul orașului și au solicitat sprijinul unităților speciale de intervenție. Între timp, locuitorii au fost îndemnați pe rețelele sociale să evite zona centrală a orașului.

germania
ostatici
x close